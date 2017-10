Ács roma polgármestere is a Momentum jelöltjei között

Momentum-infó néven elindította kampányát a Momentum a VII. kerületi főhadiszállásán, ami egy pincerendszer legmélyén található, és most onnan jelentették be, hogy 106 jelölttel vágnak neki a 2018-as választásoknak -A párt elnöke, Fekete-Győr András a belvárosban indul, az V. kerületben. A jelöltek között vannak tapasztalt vezetők, polgármesterek - mint például a Komárom-Esztergom megyei Ács első embere - és képviselő-testületi tagok is.Lakatos Béla korábban Fidesz-tag is volt, két éve kilépett, akkori interjúnkban kemény szavakkal mondta el , hogy miért döntött így.A Momentum összes jelöltjét itt találja.