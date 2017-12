Ábris megfázott, csúszott az ötödik kezelés

„Indultunk volna reggel az ötödik injekcióra Belgiumba, és a megelőző éjszakán Ábris rosszul lett, nagyon köhögött, benáthásodott. A légúti fertőzés különösen veszélyes egy SMA-val kezelt gyermek számára." – magyarázza Béry-Januskó Flóra a Kisalföldnek. „Hívtam két orvosi ügyeletet, de senki nem volt hajlandó kijönni hozzánk, Szárligetre. Azt mondták, vigyem be a gyereket a kórházba." – idézi fel a történéseket Flóra.

„Az orvosaink a lelkünkre kötötték, hogy ilyen esetben nehogy kórházba vigyük Ábrist, mert bármilyen újabb fertőzés számára óriási veszélyt jelenthet." – teszi hozzá az édesanya, aki egy olaszországi orvos instrukciói alapján ápolónőként is részt vesz gyermeke ellátásában. „A doktornőnél még a nyáron jártunk és megtanított nekem sok mindent: tudok már szondán keresztül táplálni, köhögtetni, váladékot leszívni, illetve ami szükséges." – tájékoztat Flóra. Azon az éjjel az olasz segítséggel túljutott a bajon. Másnap antibiotikumot kapott Ábris a gyermekorvosától, ám az indulást még mindig hátráltatta a köhögés és a sűrű nyákképződés. „Próbáltam nővért keresni az utazásra, hogy legyen egy kísérő velem, aki foglalkozik Ábrissal, míg én vezetek. Erre sajnos esély sincs itthon. Így végül találtam egy sofőrt – aki a volt osztálytársam – és ő vállalta el, hogy kivisz bennünket Belgiumba, illetve haza is hoz." – mondja az édesanya. Így – bár két nappal később – de megkapta Ábris az ötödik injekcióját, és a tüdejét erősítő védőoltást. „Áh, ez csak egy megfázás!" – legyintett Dr. Servais a belga közkórházban, majd meginvitálta Flórát és Ábrist az orvosi egyetemre, ahol több mint kétszáz hallgató előtt szerepeltek az esetükkel. „Interaktív előadáson vettünk részt, a hallgatóknak a tünetek alapján kellett diagnosztizálni Ábrist. Nagyon szórakoztató volt, Ábris végig nevetett és produkálta magát." – fogalmaz Flóra.Mint megtudtuk, a kisfiú továbbra is szépen fejlődik, ügyesedik, látszik a mozdulatain, hogy egyre dinamikusabbak. Már önállóan eszik is, nem hagyja, hogy édesanyja a szájába tegye a falatokat. A család idén először nagy létszámban karácsonyozik együtt, az anyuka nagynénjénél tölti a Szentestét Flóra és Ábris.A nemrégiben útjára indított Ábris web-shopban Karácsony közeledtével egyre többen költötték a pénzüket, ezúton is támogatva a kisfiú további kezelését.