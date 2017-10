Ábris egyedül ül, és egyre szebben kezd beszélni

Ábris és anyukája alig jöttek meg Olaszországból, néhány nap múlva indulnak Belgiumba egy védőoltásért, ami a kisfiú tüdejét óvja a megbetegedéstől. December elején pedig újabb kezelés vár Ábrisra, aki egyre értelmesebben beszél 14 hónaposan. A gyermek szülei egyébként múlt héten hivatalosan is elváltak.„Kinn olcsóbb a védőoltás." – indokolja Béry-Januskó Flóra az utazást, mely a kis család életében már rutintevékenységnek számít. Az autóban sokat beszélgetnek Ábrissal, a gyermek folyamatosan kommunikál, utánozza anyukáját, és értelmes szavakat is mond már, mint „kutya, cica, mama, papa, anya, apa". A 23 éves édesanya immár hivatalosan is egyedül gondoskodik Ábrisról, múlt héten volt a bontóperük Ábris édesapjával, tudta meg a Kisalföld.

„Minimális a kapcsolattartás az apával, a kötelező minimum gyermektartást fizeti a gyermekünk után. A volt férjem szülei pedig egyáltalán nem látogatják Ábrist." – fogalmaz Flóra és elmeséli, hogy újabb mérföldkő érkezett el Ábris életében. „Egyre ügyesebb, képes már önállóan ülni és tegnap felhúzta a térdét a hasához." – magyarázza lelkesen.Sokat segített a fejlesztésben egy híres, olasz fizikoterapeuta, akivel a varsói SMA konferencián ismerkedtek meg, és speciális technikákat tanított az édesanyának. Ábris – akinek az életéről a magyar egészségügy tulajdonképpen lemondott – most a gyógyulás útján halad, orvosai jó reagensnek tartják, a fejlődés napról napra egyre látványosabb, de megjósolni senki sem tudja, hogy teljesen meggyógyul-e a gyermek.

„Nem tart még ott az orvostudomány." – tudjuk meg Flórától. Az anyuka egyre mélyebben beássa magát az SMA betegség megismerésébe, és egyre inkább az az érzése az újságírónak, hogy a gerincvelői izomsorvadás kezelésének magyar nagykövete lehetne a fiatal nő. A BJAbris Alapítvány után az SMA Magyarország Alapítványt is beindította, hogy az itthoni SMA-s beteg kisgyermekek gyógyítása szintén elindulhasson. „Dolgozunk rajta, de nagyon időigényes folyamat lesz, ez már most látszik." – avat be az augusztusban bejegyzett szervezet elnökeként.

A BJAbris Alapítvány számláján közel 47 millió forint gyűlt össze április óta. Mostani egyenlege mintegy 17 millió forint. A bjabris logóval ellátott termékek webshopja novemberben nyílik: bögrét, kendőt, kulcstartót, hűtőmágnest, posztert és bodyt lehet majd vásárolni. A bevétel az alapítvány vagyonát, Ábris gyógyulását támogatja. Csakúgy, mint az adománygyűjtő pontokon – kávézókban, éttermekben, üzletekben – az adományládába elhelyezett forintok. Az alapítvány várja az ország minden részéből azokat a vállalkozókat, akik szívesen csatlakoznának az akcióhoz.