A korábbi esztergomi polgármestert első fokon felmentették a hűtlen kezelés vádja alól

Felmentette a Győri Járásbíróság a hűtlen kezelés vádja alól Meggyes Tamás volt esztergomi polgármestert, valamint egyik akkori alpolgármesterét és két bizottsági tagot. Az életbiztosítási szerződések miatt indult per elsőrendű vádlottját, a város másik volt alpolgármesterét közvetett tettesként elkövetett sikkasztás miatt négyszázezer forint pénzbüntetésre ítélték - közölte a Győri Törvényszék az MTI-vel.



A bíróság által megállapított tényállás szerint Meggyes Tamás megszegte hivatali kötelességét azért, hogy vagyoni előnyre tegyen szert, amivel a bűncselekményt megvalósította, de a nyomozás elrendeléséig tette elévült.



Az esztergomi önkormányzat 2003 júniusában életbiztosítással vegyes befektetési szerződést kötött négy évre a polgármester és az elsőrendű vádlott alpolgármester személyére, de a biztosító adminisztrációs hibája miatt a lejárati kedvezményezett az önkormányzat helyett a két tisztségviselő lett.



Amikor 2007 júliusában a szerződéseket meghosszabbították, már kérték, hogy saját szerződésük esetében a kedvezményezettek az önkormányzat helyett ők maguk legyenek. 2007 szeptemberében kezdeményezték azt is, hogy a másik alpolgármester javára is kössenek ilyen biztosítást. Az illetékes önkormányzati bizottság ülésén a harmad- és negyedrendű vádlott mindegyik javaslatot támogatta.



A biztosító meghosszabbította a szerződéseket, és a másodrendű vádlott javára is létrejött a biztosítás.



Az elsőrendű vádlott alpolgármester 2010. szeptember 10-én mint biztosított úgy rendelkezett, hogy a biztosító a lejáratkor esedékes összeget az ő folyószámlájára utalja. A biztosító négy nappal később csaknem 5,5 millió forintot utalt ki neki, a másodrendű vádlottnak pedig 2,3 milliót, míg Meggyes Tamás esetében az önkormányzat számlájára utalták az 5,6 millió forintot.



Az ítélet indoklása szerint a polgármester a szerződések meghosszabbítása és a másodrendű vádlott szerződésének megkötésekor vagyonkezelési kötelezettségét megsértette, de az önkormányzatot a szerződéssel vagyoni hátrány nem érte, mivel visszautalták a kérdéses összegeket. A bíróság szerint a másik két biztosítás esetében a kötelezettségszegés nem állt okozati összefüggésben a vagyoni hátrány megtörténtével, így nem valósult meg hűtlen kezelés, ezért a bűnsegédek sem követték el a bűncselekményt.



A biztosítási díjak függetlenül attól, hogy ki volt a kedvezményezett, az önkormányzat vagyonának minősültek, így az önkormányzat képviselő-testülete jogosult rendelkezni felette.



Amikor az elsőrendű vádlott alpolgármester arról rendelkezett, hogy a biztosítási összeg a saját számlájára kerüljön, nem rendelkezett képviselő-testületi felhatalmazással, amellyel megvalósította a sikkasztást.



Az ítélet nem jogerős, az ügyész súlyosbításért fellebbezett.



A Központi Nyomozó Főügyészség 2014. január 27-én hallgatta ki Meggyes Tamást jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. Polt Péter legfőbb ügyész 2013 októberében kezdeményezte a korábbi esztergomi polgármester mentelmi jogának felfüggesztését, az Országgyűlés pedig november 20-án eleget tett indítványának.