A komáromi sportélet legjobbjait díjazták - fotók

Grónai Sándor Milánóban világbajnoki övet szerzett, Miskolczi Julianna és Sidi Péter kijutott az olimpiára, a KVSE felnőttcsapata pedig felkerült az NB III-ba, hogy csak a legkiemelkedőbbeket említsük. Őket, vagyis a város legjobb sportolóit, edzőit, csapatait díjazták a hétvégi Sportünnepen.Komárom igazán büszke lehet sportolóira, vannak itt úszók, lövészek, karatékák, lovasok, focisták, floorballosok, thai bokszolók, kosarasok, extrém bringások és parkourosok, fit kidesek, ritmikus sportgimnasztikások – és a sort még folytatni lehetne. Sokuk számára érmekben és eredményekben gazdag volt a 2016-os esztendő, amit a város vezetése is elismer. Ezért évek óta megszervezik a Sportünnepet.A sportcsarnokban megtartott gálán elsőként a jó tanuló, jó sportoló diákokat szólították színpadra a Sportünnepen. Ezek az általános és középiskolás fiatalok nem csupán kitűnő tanulmányi átlaggal rendelkeznek, de egy-egy sportágban is jeleskednek. Idén Hajas Réka, Beigelbeck Attila, Zseni Dóra, Kiss Csaba, Kiss Éva, Császár Ágnes, Nagy Albert, Féli Laura, Éri Dominik, Nemesnyik Anna, Pekler Zalán Tibor és Szuri Zoltán vehetett át díjat.Az év junior sportolója Horváth Lea sportlövő lett, aki 2016-ban kijutott az Európa-bajnokságra és a 18. helyen végzett.– Célom az, hogy idén is ott lehessek az EB-nés javítsak a múlt évi eredményemen. Eddig két selejtező volt, egy még hátravan – mondta a fiatal tehetség.Szintén junior kategóriában tüntették ki Pekler Zalán sportlövőt.– Hetedik éve űzöm ezt a sportot. Tavaly az EB-n csapatban aranyat szereztünk, az ifjúsági EB-ligában pedig a harmadik helyen végeztünk. Egyéniben hatszoros országos bajnok vagyok és a diákolimpia döntőjében szintén a dobogó legmagasabb fokára állhattam fel – tudtuk meg Zalántól.A „Komárom város sportjáért" díjat ezúttal hárman vehették át, Horváth Zsolt, a KVSE sportlövőszakosztályának vezetője, Filep Imre, a Tempo Karate SE alapítója és edzője, valamint Türinger József, a Szőnyi Palánkdöngetők Körének elnökségi tagja, az utánpótlás-szakosztály vezetője. Az év testnevelője Vörösházi Tibor lett.– Tíz éve vagyok a pályán. Küldetésünk, hogy minden gyermekben megtaláljuk az értéket, és arrafelé tereljük, amiben jó és sikereket érhet el – vallotta a Petőfi Sándor Általános Iskola testnevelő tanára.A Sportünnepen minden évben a közönség is szavazhat kedvenc sportolójára, Komárom Város Közönségdíja ezúttal Pekler Barna labdarúgót illette.– Másodikos korom óta részt veszek ezen a rendezvényen, azóta álmodtam arról, hogy egyszer majd én is egy ilyen kitüntetésben részesülök. Ez most valóra vált – mondta a díjazott.„Az év edzője" elismerés sorozatban harmadszor került Szeidl Balázshoz, akinek 2010 óta sikerült megkétszereznie az úszók létszámát az úszóklubban.– Az eredmények mögött gigantikus munka van. Tavaly 800 órát töltöttem edzéssel és összesen 54 napot versenyeken való részvétellel. 2016-ban egy híján 500 érmet hoztunk haza. 2010 óta pedig 2080 darabbal büszkélkedhetünk – tudtuk meg Szeidl Balázstól.„Az év csapata" díjat a KVSE felnőtt labdarúgócsapatának ítélték oda, hiszen a fiúk felkerültek az NB III-ba.– Sajnos eddig a szereplésünk nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna, de mindent megteszünk majd a bennmaradásért. Két hetünk maradt a tavaszi szezonig. Heti öt edzésünk és egy edzőmeccsünk van – mondta Bán Roland.„Az év csapatsportolója" díjat Takács Anna, az SZPK játékosa és Szentirmay Péter, a KVSE Kémények csapatának edzője és játékosa vehette át.– 2004 óta floorballozom. Ez egy dinamikus, kreatív sport. 2016-ban a Magyar Kupán másodikok lettünk, idén szeretnénk a dobogó legfelső fokára állni. Engem mindenképpen motivál ez az elismerés – vallotta Takács Anna.– 2016-ban nemcsak a komáromi, de a Pest megyei bajnokságot is megnyertük. Jelenleg a komáromiban veretlenül vezetjük a bajnokságot, a Pest megyeiben elszenvedtük az első vereségünket, de még így is megvan az esély arra, hogy mindkettőből mi kerülünk ki győztesen – monda Szentirmay Péter.„Az év sportolója" díj ezúttal is Miskolczi Juliannát és Sidi Pétert illette. Mindketten Komáromot képviselték a riói olimpián. Juci a 22. helyen, míg Péter az ötödik helyen végzett. A Sportünnepen felléptek a város csapatai, köztük a KVSE ritmikus sportgimnasztikásai, a Happy Dance Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc Egyesület, a Fouetté ritmikus gimnasztika csoportja és a fit kidesek. A sztárvendég a Quantum XXL volt