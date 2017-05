A hír igaz: A felcsúti polgármester Tatabánya belvárosában is építkezik

A TBP ZRT:



Az aktuális cégjegyzék szerint fő tevékenysége: ingatlankezelés. A képviseletre jogosult dr. Csík Zoltán vezérigazgató, aki - az Index információi alapján – többi között Mészáros agrárcégében a Korona-Alba ZRT-ben ügyvezető, menedzseli a Mészáros féle Talentis Goupot, ami pedig a médiabizniszben is érdekelt.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó, TBP Ingatlanhasznosító ZRT is tulajdonosa Tatabányán, a Megyeház térnek. A Megyei Önkormányzat és a Városháza ölelésében üzletház és szolgáltató központ épül, közös beruházásban, melyhez az önkormányzat cége apportként a beépítendő területet adja. Még ebben az évben elkezdődik a beruházás.A csütörtöki HVG írta, hogy Mészáros Lőrinc megvásárolta a Tatabányán a Megyeház teret birtokló cég egyharmadát, és elővásárlási joga van a többi üzletrészre is. A Kisalföld azonnal megkereste Schmidt Csaba polgármestert, aki elhárította az érdeklődést, és írásban ígért választ a kérdésekre. Válasz helyett azonban egy korábbi sajtóközleményt kaptunk, melyben valóban beazonosítható a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég, a TBP ZRT.Ahogy arról lapunk is beszámolt : Tatabánya önkormányzata uniós forrásokból 1,7 milliárd forintot nyert el a Fő tér és környéke, azaz a belváros átépítésére. A beruházásba magánbefektetőt is bevonnak – tudtuk meg – aki üzletházat és szolgáltató központot épít a szomszédos Megyeház téren.Az üzletház építésére projektcéget hozott létre a városüzemeltetést végző, önkormányzati tulajdonú T-SZOL ZRT és a TBP Ingatlanhasznosító ZRT, mely egyébként a Talentis csoport tagja. A T-Ingatlanfejlesztő 2016 Kft-be a város cége – a T-SZOL ZRT – a megyeháza előtti tér biztosításával szállt be. Az Igazságügyi Minisztérium cégnyilvántartása szerint a 140 millió forintos törzstőkével bejegyzett T-Ingatlanfejlesztő 2016 Kft-hez idén januárban csatlakozott a Mészáros Lőrinc-féle TBP ZRT, 98 millió forinttal, ami szerintünk azt jelenti, hogy 41 százalékos tulajdonrészt birtokol a felcsúti polgármester.Ehhez képest a sajtóközleményben az áll, hogy „a T-Ingatlanfejlesztő 2016 Kft. tulajdonosa fele-fele arányban a városi T-Szol ZRT és több hónapos kiválasztási folyamat eredményeképpen a projektbe csatlakozó TBP Ingatlanhasznosító ZRT, amely jelentős tapasztalattal rendelkezik az ingatlanfejlesztés terén, hiszen az elmúlt években több, két milliárd forint feletti beruházás lebonyolításában vett részt."A T-Ingatlanfejlesztő 2016 Kft már idén megkezdi beruházását Tatabánya belvárosában. A közös cég két épületet emel a téren. A kisebb, 300 négyzetméteres létesítményben kapnak helyet a városban működő közműcégek ügyfélszolgálati irodái, valamint egy bankfiók. A nagyobb épületben kereskedelmi és vendéglátóipari helyiségek bérelhetők, emellett egy nagyobb élelmiszerboltot létesítenének. „A Városkapu Szolgáltató- és Üzletház építési engedélyezési terveinek benyújtására és a kivitelezés megkezdésére banki hitel igénybevételével már 2017-ben sor kerülhet." – áll a sajtóközleményben.A Mészáros Lőrinchez kötődő TBP ZRT-t, azaz a felcsúti polgármesterhez köthető társaságot tehát társtulajdonosként elővásárlási jog illeti meg a közös cégben, azaz a Megyeháza parkolója helyén épülő üzletházban illetve szolgáltató központban, Tatabányán.Hogyan került képbe Mészáros Lőrinc és cége, mint befektető, Tatabányán?Miért éppen Mészáros Lőrinc cégével közösen fektet be a város a Megyeház térre vonatkozóan?Igaz-e, hogy verseny nélkül csatlakozott a projekthez a TBP ZRT?