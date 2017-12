"Kigyulladt a buszom, én tettem amit kellett" - Megszólalt a hősként ünnepelt buszsofőr

Klock Márton és az egyik kedves autóbusza

"Pont megálltam egy piros lámpánál a Dózsa György úton, 7 óra 40 körül, mikor az egyik utas hátulról kiabált, hogy ég a busz! A tükörből láttam a füstöt, és azonnal félreálltam a szélső sávba, utasítottam az utasokat, hogy szálljanak le. Nem volt pánik, csodálatosan, szervezetten leszálltak. Aztán tettem, amit kellett." – eleveníti fel a reggeli eseményeket Klock Márton még mindig kicsit izgatottan. Áramtalanítottam a buszt, és az egyik utasnak szóltam, hogy hívja a tűzoltókat. Nem nyitottam ki a motorháztetőt, mert köztudott, hogy akkor jobban ég a tűz, hanem megpróbáltam a kis réseken át lefojtani a tüzet az egyik poroltóval" – meséli a sofőr, akinek a füstben vissza kellett mennie a másik poroltóért is."Akkor egy kicsit beslukkoltam a füstöt, a kórházban azt mondták, megmarta a légutamat" – magyarázza és megtudjuk, hogy semmi más baja nem történt, oxigént kapott, majd hazaengedték az intézményből. Arra a kérdésre, hogy érzett-e félelmet a tűzeset során, így válaszolt a Kisalföldnek:"Ilyenkor nincs ideje az embernek félni, inkább arra összpontosítottam, hogy mindent úgy csináljak, ahogy a munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatáson mondják, amit félévente végighallgatunk."

Klock Mártont hősként ünnepli Tatabánya, de a fiatalember nem érti, mi az oka ennek a felhajtásnak.„Nem vagyok én hős, kigyulladt a buszom, és tettem a dolgomat. Nem csináltam semmi különöset" – fogalmaz szerényen Márton, akinek szívéhez nagyon közel állt ez az alacsonypadlós busz, mivel évek óta vezeti, és hozzáteszi, hogy az utasok is szerették, mert kényelmes volt."Nagyon sajnálom, még március végéig szükség lett volna erre az autóbuszra" – teszi hozzá.Klock Márton tervezi, hogy több kollégájával együtt átmegy majd az új szolgáltatóhoz, a jövőre induló, önkormányzati tulajdonú T-Busz társasághoz dolgozni, de előbb még szeretne tárgyalni a feltételekről. Huszonnyolc év áll mögötte buszvezetőként, és lassan 1 millió 250 ezer balesetmentes kilométer. Csütörtökön a nap hőse volt Tatabányán, ma már hajnaltól újra buszon ül, és folytatja a munkáját. Szerényen, szorgalmasan, hozzáértően, ahogy eddig is tette minden nap.

Előzmények

Tegnap a reggeli csúcsidőben a dózsakerti hídnál kigyulladt a 24-es, helyi buszjárat. A sofőr lélekjelenlétének köszönhető, hogy személyi sérülés nem történt. A bátor buszvezetőt Marcinak hívják, és a közösségi oldalon hősként emlegetik. Több mint huszonhét éve dolgozik a tatabányai tömegközlekedésben. Soha nem volt még balesete.Egy lángoló buszról menekülő emberek látványa sokkolta az iskolába, munkába közlekedőket Tatabányán, a dózsakerti vasúti felüljárónál csütörtön a reggeli csúcsidőben. Akciófilmbe illő képsorok jelentek meg a közösségi oldalon, egy olvasónknak köszönhetően a Kisalföld oldalán is megtalálható a mobilkamerás felvétel, melyen kiég a 24-es helyi járat.Pruzsina Alice, a Középnyugat- magyarországi Közlekedési Központ kommunikációs vezetője a Kisalföldnek elmondta: a 24-es jelzésű tatabányai helyi járat vezetője a dózsakerti hídról letérve észlelte, hogy füstöl az autóbusz. Azonnal megállt, az autóbuszon tartózkodó 60-70 utast biztonságban leszállította a járműről, majd a busz poroltó készülékeivel próbálta eloltani a tüzet. A tűzoltókat is értesítette, akik végül a lángokat megfékezték. A motortér teljesen, az utastér részben kiégett, jelentős anyagi kár keletkezett.Megtudtuk, hogy a tizenöt éves Mercedes Citaro autóbusz legutóbb november 17-én esett át teljes műszaki átvizsgáláson, akkor hibát nem észleltek. A baleset körülményeit, a tűz okát a közlekedési központ és a katasztrófavédelem vizsgálja. A baleset miatt Tatabánya belvárosának közúti közlekedése a reggeli órákban teljesen megbénult.Személyi sérülés nem történt, az autóbusz vezetője panaszkodott rosszullétre, akit a mentők kórházba szállítottak. Mivel a mentés során jelentős mennyiségű füstöt lélegzett be, így kezelésként oxigént kapott.A buszt vezető K. Márton 48 esztendős, 1990 óta dolgozik a közlekedési társaságnál, a helyi közlekedésben. Több mint 1 millió kilométert vezetett balesetmentesen. Kollégái megbízható, határozott munkatársként ismerik, aki természetesnek tartja, hogy ilyen esetekben elsődleges az utazóközönség mentése. A közösségi oldalon találtunk egy fotót, melyen a bátor buszvezető látható, kezében egy oklevéllel. Vezérigazgatói dicséretet kapott októberben Márton, példamutató magatartása és eredményes tevékenysége miatt.A buszvezetők felelősségéről:Az autóbuszvezető járatvégzés közben egy személyben felel a jármű és az utasok biztonságáért. A forgalmi szolgálat a háttérből segíti munkáját, szükség esetén koordinálja a katasztrófavédelem, mentők, rendőrség értesítését. A kigyulladt tatabányai autóbusz vezetője tapasztalt kollégája a közlekedési központnak, gyorsan és határozottan cselekedett, amikor a csúcsidőben teljes kapacitásában foglalt autóbuszról leterelte az utasokat. Eztán kezdte meg a tűzoltást az autóbusz poroltó készülékeivel, a tűzoltók kiérkezéséig. A sajtóreferens úgy nyilatkozott: „Társaságunk minden kollégát jutalmaz, aki a rendkívüli eseteket ilyen kiválóan kezeli. Így munkatársunk is elismerésre számíthat." – tájékoztatott Pruzsina Alice.