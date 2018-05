25 éves az esztergomi Suzuki-gyár

Modelltörténet



– A mi autónk – ahogy reklámozták, bár a Swiftet a világ számos helyén gyártották más-más elnevezéssel. Az elmúlt évtizedekben ikonikus modellcsaládok hagyták el az esztergomi futószalagot, 1992-ben az első generációs Swift, 2000-ben a Wagon R+, 2003-ban az Ignis, 2005-ben a Swift újabb generációja, 2006- ban az SX4, 2008-ban a Splash, 2010-ben a harmadik generációs Swift, 2013-ban az SX4 S-Cross, 2015-ben pedig az új Vitara.

Egyéves a Suzuki Szentesen



Szinte napra pontosan egy éve, május közepén nyílt új Suzuki-szalon Szentesen. Mint Szabó Zoltántól, a Vass Autó értékesítési vezetőjétől megtudtuk, ez egybeesett az új, már nem Esztergomban készülő Swift hazai bemutatójával. Az üzlet beindult, idén már közel 40 autót értékesítettek, legtöbbet a Vitarából, ahogy az országos számok is mutatják. A megye északi részén öregbítik a márka hírnevét, legközelebb Szegeden, illetve Orosházán lehet új Suzukit vásárolni.

A Suzuki képviselői logisztikai szempontból Esztergomot találták a legmegfelelőbb helyszínnek. A cég második európai üzemében egy fedél alatt valósult meg a komplett autógyártás, a karosszériaelemek préselése, hegesztése, festése, és a teljes összeszerelés. A Magyar Suzuki Rt. esztergomi autógyárát 1993. május 7-én avatták fel ünnepélyesen. Addig az 1992 októberétől termelő üzemben már négyezer Suzuki Swift készült el.Az 1000 köbcentis alapmodell ára 800 ezer forint volt – a Dacia és a Lada ennek felébe-harmadába került –, de a Volkswagen Golfért és az Opel Astráért már egymillió forintnál többet kellett fizetni. Az esztergomi gyár 1994-től már exportra is termelt, az első vevők Kína, Olaszország és Hollandia voltak. Idehaza a keleti autókból átülők körében hamar népszerű lett a legendásan megbízható, minimális karbantartási igényű, kedvező fogyasztású Swift.A sokáig hazai piacvezető kisautó, a Swift gyártását 2016 végén leállították, az újabb modellt már Japánból importálják. A százezredik hazai gyártású Suzuki 1996-ban, az egymilliomodik 2006-ban készült el, a vállalat többéves fejlesztés eredményeként 2008- ban elérte a 280 ezres évi gyártókapacitást. Tavaly áprilisban újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar Suzuki Zrt.: legördült az esztergomi gyártósorról a hárommilliomodik autó, egy SX4 S-Cross.A Magyar Suzuki Zrt. 2017-ben több mint 175 ezer gépkocsit készített, a háromezer gyári dolgozó mellett a beszállítói és márkakereskedői körrel együtt tízezernél több embert foglalkoztat. A beszállítói arány értékben eléri a 65-70 százalékot, a cég 70-nél is több magyar alkatrészgyártóval működik együtt.Idén márciusban jelentették be, hogy a Magyar Suzuki Zrt. 5,3 milliárd forintos kutatási-fejlesztési programba kezd. Ennek zárásával az esztergomi üzem 2020-ra várhatóan okos gyárként lesz meghatározó szereplője az európai és a magyar autóiparnak.