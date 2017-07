171 milliót költöttek a komáromi kórházra

Befejeződött a komáromi Selye János Kórház 171 millió forintos fejlesztési programja, amelynek keretében korszerű műszereket szereztek be és energiamegtakarítást eredményező beruházásokat végeztek el - ismertették az intézményben tartott sajtótájékoztatón szerdán.



Czunyiné Bertalan Judit (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője közölte: "a komáromi kórház 2013 óta közel egymilliárd forintot költhetett fejlesztésre, ez is azt bizonyítja, hogy az intézménynek van jövője".



A most befejeződött fejlesztés az állami költségvetés forrásaiból valósult meg - tette hozzá.



Ferencz Péter főigazgató elmondta, a várandósgondozás színvonalának emelése érdekében beszereztek egy felsőkategóriás nőgyógyászati genetikai, ultrahangos vizsgálókészüléket, valamint úgy fejlesztették a már meglévő digitális röntgent, hogy a műszer leleteit a megye összes kórházában fogadni lehessen.



A kórházban teljes energetikai felújítást végeztek el az élelmezési részlegben, a kazánházban és a röntgendiagnosztika épületben, valamint részben új konyhai eszközöket szereztek be.



A beruházás keretében új szünetmentes áramforrásrendszert alakítottak ki, a berendezés teljes áramszünet esetén is képes a kórház folyamatos áramellátásának biztosítására.



A komáromi Selye János Kórházban 70 ágyas krónikus belgyógyászat működik, 20 ágyon nyújtanak aktív reumatológiai ellátást, az egynapos nőgyógyászati és ortopédiai sebészet részlege 15 ágyas



Az intézmény korábbi fizetési elmaradása 30 millió forint, azonban júliustól már nem termelnek adósságot - ismertette a főigazgató.