Zsenibúcsúztató

Biztosra vehetjük, hogy ma este hat óra környékén a győri arénában sokan törölgetik majd könnyes szemüket, amikor a Magyar Kézilabda Szövetség egy korszakos zsenit búcsúztat el a válogatottól. Leginkább talán maga az érintett, a búcsúzó Görbicz Anita lesz az, aki elpityeredik a szép, méltató szavak hallatán. Ha utána a tekintetét körbehordozza a csarnok lelátóin, azt láthatja, hogy javarészt az övéi ülnek ott, azok, akiknek az elmúlt tizenöt évben – amit címeres mezben töltött – annyi, de annyi örömet szerzett a játékával.



Talán nem túlzás az állítás, Görbicz Anitát a játéktudása miatt itthon klub- hovatartozás nélkül tisztelték, sok százezren talán szerették is. Mert ne féljünk leírni: egy zsenit láttunk a pályán, aki legjobb esetben is csak százévenként születik.



Sok, nagyon sok remek játékos szerepelt a különböző válogatottakban az elmúlt évtizedekben. Mindegyiküknek megvoltak a maguk erényei és hibái, akadt közöttük világklasszis is jó néhány. De egyikük játékát sem tudnánk Görbicz Anitáéhoz hasonítani. Eredeti megoldásai, utánozhatatlan lövései és átadásai emelték őt a többiek fölé.



Vanyus Attila, az ETO KC egykori csupa szív elnöke sok éven át szívesen mesélt róla, hogy kisgyerekkora óta ismeri Anitát, ha jól emlékszünk, akkor a térdén ülve írta alá az első győri szerződését. Bizony azóta elszáguldott az idő, de már azóta is, amikor a zseniális irányító 2002-ben 19 évesen bemutatkozott a felnőtt válogatottban. És most eljött a búcsú ideje.



Szerencsére csak a válogatottól, zöld-fehérben továbbra is sok örömet szerez még a népes szurkolótábornak.