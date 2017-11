Hetek óta a gyűrűző nemzetközi és hazai zaklatási botránytól hangos a sajtó. Sorra lépnek elő az újabb és újabb nők, akik talán először beszélnek a hosszú évek óta magukba rejtett, mélyen eltemetett, lelket mérgező titokról. Hogy akkor miért nem, s azóta sem, most már mindegy. Bénító szégyen, félelem a megbélyegzéstől, attól, hogy évek munkája veszik kárba, hogy egy karrier kettétörik, még mielőtt igazán elindulhatott volna…



Senki ne higgye, hogy ilyen csak a művészvilágban fordulhat elő. Hogy csak a szereposztó díványon merül fel, mi az ára egy előléptetésnek, jó jegynek, kedvező elbánásnak.



S miközben mindenhonnan ömlik ránk a gátlástalan testiség, és tizenkét éves kislányok küldözgetnek magukról fehérneműs szelfiket, ez a téma a családokban még mindig tabu. A szülők még azt sem tudják, hogyan beszéljenek a szexről a gyerekeikkel – ha akarnának egyáltalán –, s valahogy mindenki úgy gondolja, az ő gyerekét ez nem érintheti. Mindenki azt reméli, amiről nem beszél, az nincs. Pedig van. Ahogy mindig van egy erőszakoskodó szomszéd, tanár, főnök, bizalmas is a háttérben, hiszen a zaklatások nagy részét ismerős követi el. És szinte mindenkinek a környezetében valaki, aki ilyen terhet cipel...



Pedig az elutasító, határozott „nem"-nek, amit az adott pillanatban kimond egy nő, a gyerekkorban kell gyökereznie. A gyerekkorban, amikor az ember jó esetben megtanulja, hogy a teste felett ő rendelkezik, és hogy ettől senkinek nincs joga megfosztani. Hogy lehet nemet mondani, egy felnőttnek is; hogy mindig van a közelében, aki komolyan veszi, és ha megtörténik a baj, az nem az ő szégyene. Minden gyerek megérdemli, hogy ezt tudja. És akkor nem maradnak homályban a szörnyeteg zaklatók.