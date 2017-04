Viták nélkül

Amint bejelentettek egy javaslatot, a honatyák gyorsan, esetenként egy-két héten belül áldásukat is adták rá. Akkor a Fidesz–KDNP oldaláról az hangzott el, hogy 2011-ben majd konszolidálódik a döntéshozatal, mára azonban teljesen nyilvánvaló, hogy a mostani rendszer alapvető jellemzője a rapid törvénykezés.



Természetesen lehetnek helyzetek, amikor nincs idő hosszas vitákra, de nem nehéz belátni, hogy – csaknem hét évvel a második Orbán-kabinet megalakulása után – nem ilyen időket élünk. A legújabb példa a CEU-ügy, amiről gondoljon bárki bármit, észszerű érvekkel aligha magyarázható, hogy a tervezet kiszivárogtatása és beterjesztése utáni hetedik napon a parlament túl is legyen az egészen.



Közben nem volt idő és akarat semmilyen egyeztetésre, a lehetséges hatások felmérésére, hogy csak két elmaradt tennivalót említsek. Mindez mintát ad: ha a politikai elit – még ha a szabályokat be is tartva, de – rendszeresen így cselekszik, ne lepődjünk meg, ha a társadalomnak is egyre kisebb az igénye a párbeszédre. Akkor parancs van, muszáj van, árnyalt nézőpont és okos kompromisszum meg egyre kevesebb.



Jobb volna olyan országban élni, ahol a közügyekről értelmes, alapos, higgadt viták folynak.

