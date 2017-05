Visszatérőben

Amikor Francis Fukuyama amerikai történész a kommunista rendszerek összeomlásakor megfogalmazta híres tételét arról, hogy a liberális demokráciák uralmának kora következik, kevesen gondolták, hogy állítása egy-két évtizeden belül megdől. Ezt csupán azért írom, hogy a népszerű kijelentések gyakran ideig-óráig bizonyulnak igaznak – de szerencsére vannak esetek, amikor ezt nem kell bánnunk.



Ilyen a mérsékelt Emmanuel Macron sikerével végző- dött francia elnökválasztás is, amelyen ugyan a szélső- jobboldali Nemzeti Front 2002 után másodszor jutott be jelöltjével a második fordulóba, s az akkori 18 helyett 34 százalékot szerzett, de a győztes fölénye így is meggyőző volt. Emlékezzünk: néhány hónapja még tele volt a sajtó a populizmus térhódításával. Igaz, akkor a Brexit-népszavazás és Donald Trump megválasztása idejét éltük. Azóta viszont mintha visszatért volna a világ a rendes kerékvágásba, és nem csak arra gondolok, hogy az amerikai elnök tervei egy részét részben a kongresszus ellenállása, részben a fékek és ellensúlyok folytán nem tudta keresztülvinni, más részét pedig maga adta fel. Decemberben Ausztriában Alexander van der Bellen győzött a szélsőségesnek tartott szabadságpárti Norbert Hofer ellen az államfőválasztáson, majd márciusban Hollandiában is elmaradt a várt-félt populista fordulat. A francia után előttünk áll a szeptemberi német választás, amelyen kizárt olyan forgatókönyv, hogy ne a középutas pártok valamelyike nyerjen.



Ilyen rövid ideig tartott volna a populizmus kora? Azért csak óvatosan: valóban tömegek elégedetlenek például a kormányzás módjával vagy magával az Európai Unióval. Ezek a hangok újra felerősödhetnek – mondjuk rögtön akkor, ha Macron kudarcot vall