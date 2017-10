Visszalépés

Molnár Gyula új lehetőséget lát abban, hogy Botka László hétfőn visszalépett az MSZP miniszterelnök-jelöltségétől; mondjuk nehéz elképzelni, miféle csillagállásból olvasta ki ezt az örömhírt, az átlagos választó ugyanis, lett légyen bármelyik oldalon vagy legszívesebben egy másik országban, legfeljebb összevisszaságot, zavarodottságot lát.



Kétségtelen, hogy a kormánypárt által mesterien összeszerkesztett választási szabályok tele vannak csapdákkal az ellenzéki balfél tagjai számára, amelyek azonban már hat éve ismertek, ennek ellenére ők valószínűleg ugyanúgy fognak belesétálni, mint 2014-ben. Pontosabban: már most is ezt teszik.



Az egyik valószínű forgatókönyv szerint hosszas tárgyalások, szivárogtatások, odamondogatások után az utolsó pillanatban összejön valamiféle megállapodás a koordinált indulásról, a közös listáról vagy bármi másról, amelynek megkötése szinte már ma késői lenne, hiszen nagyjából fél év múlva nyílnak a szavazókörök.



A másik, egyáltalán nem esélytelen variáció, hogy nem lesz semmilyen összefogás a baloldalon. Ehhez még csak a Botka által említett beépített árulókra sincs szemernyi szükség, csupán egyszerűen arra, hogy a szocialistáknál ki tudja, még meddig kisebb pártok – élükön a Demokratikus Koalícióval – arra használják fel a 2018-as választást, hogy minél nagyobb darabot hasítsanak ki a történelmi elgyengülés jeleit mutató MSZP táborából.



A Fidesz pedig örülhet: az ellenzék mostani szétaprózottságában nem a győzelem, hanem legfeljebb a kétharmados többség a kérdés, emellett a szocialisták kevés politikailag jelenleg is sikeres vezetőinek egyike nullázta le magát jó időre országos szinten.