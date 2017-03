Virág helyett

Virágba borult tegnap sok-sok munkahely, főként azok, ahol zömében nők dolgoznak. A Facebook is „kivirágzott", férfi kollégák, barátok halmozták el a figyelmesség jelével nőismerőseiket. Merthogy március 8-án a nemzetközi nőnapot ünnepeltük. Azt, aminek eredeti céljáról, a női egyenjogúságért folytatott harcról, manapság nem igazán beszélünk. Magyarországon legalábbis nem. Pedig fontos lenne.



Nem véletlen, hogy éppen ezen a napon keltette fel az érdeklődésemet a Microsoft egyik kezdeményezése. A nemzetközi cégóriás új programjának célja, hogy javítsa a nemek közötti arányt a műszaki és matematikai végzettséget igénylő szakmákban. Ma ugyanis a természettudományos diplomával rendelkezőknek mindössze egyötöde nő. Pedig az informatika hatalmas léptekkel fejlődik, az iparágnak egyre több jól képzett szakemberre lenne szüksége, férfiakra és nőkre egyaránt. Készült egy felmérés is, ami rámutat, hogy az oktatás korai szakaszában a lányok és a fiúk még egyforma arányban lelkesednek a természettudományos tárgyak iránt.



Vagyis nem igaz, hogy a lányok születésüknél fogva matematikai antitalentumok. Tizenöt éves korukra viszont többségük elveszti ez irányú érdeklődését, mert erősen hatnak rájuk a női és férfiszerepköröket behatároló társadalmi sztereotípiák. Egészen fiatalon még úgy gondolják, ők is lehetnek mérnökök, űrhajósok vagy akár sarkkutatók. Megállják a helyüket az autóbusz volánja mögött és egy cégóriás élén is. Aztán szembesülnek a valósággal: egészen mást várnak el tőlük, mint a fiúktól. Később azt is megtapasztalják, a hagyományosan „fiús" szakmákban vagy vezetőként jóval kisebb az érvényesülési lehetőségük, sőt, alacsonyabb a fizetésük is. Itt az idő, hogy virág és bókok helyett lehetőségeket és figyelmet kapjanak a nők. Nem előzékenységből, hanem azért, mert megérdemlik.