Vigyázzunk!

Napok óta kering az interneten az a videó, amit egy autós készített vasárnap a Fertőd és Pomogy (Pamhagen) közötti átkelő osztrák és magyar oldalán a havazás után az útról. A felvételen az látszik, hogy itthon még mindig havas, a határ túloldalán viszont már letakarított.



A képkockák mellé írt rövid kérdés így szólt: mit tudnak az osztrákok, amit mi nem?



Jöttek is a magyarázatok és az egymást sem kímélő hozzászólások.



A kommentelők nagy része kritizálta a hazai viszonyokat, mások azt írták, az osztrákoknál is vannak problémák, megint mások ironikusan jegyezték meg: a hó mindig váratlanul érkezik!



Minden megállapításban van igazság, de tény, hogy szomszédainknál gördülékenyebben megy a hóeltakarítás. Egyrészt jobban felkészültek a havas időjárásra, korszerűbb és nagyobb a gépparkjuk, hiszen az alpesi országban enélkül telente megállna az élet. Az alkalmazott technológia is más, jóval drágább az itthoninál és hatékonyabb is. Ott például csúszásgátlóként nem sót használnak, hanem egy olyan anyagot, amely –15 fokig hatásos. Ráadásul az ottani sima aszfaltról könnyebb eltolni a havat, mint itt a toldozott-foldozott repedezettről. Mondhatni: nincs itt rejtély, ilyen egyszerű a dolog! Emiatt kár egymásnak esni és a más véleményt képviselőt gyalázni: a nagyobb ráfordítás és a szélesebb lehetőség színvonalasabb szolgáltatást eredményez. Hogy mikor lesz több pénz a magyarországi úthálózat fejlesztésére és karbantartására, arról már sokkal érdemesebb lenne és kellene is beszélni.



Addig is legyünk óvatosak, mert a csúszós úton könnyen jön a baj és mindannyiunknak egy élete van!