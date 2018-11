Vigyázz a szádra!

Néhány éve jött divatba és egyre terjed a focipályákon, hogy amikor egy játékos vagy edző odaszól a csapattársnak, eltakarja a száját. Nehogy leolvassák, mit mond. Néha túlzásnak érzem ezt a konspirációt. Az oké, hogy a csere előtt az edző az oldalvonalnál még tart egy utolsó eligazítást a beálló játékosnak és nem szeretné, hogy az ellenfél élő egyenes adásban értesüljön az új taktikai húzásról. Mondjuk egy kiélezett Premier Leauge-

meccsen vagy a BL-ben, ahol nagy dohány a tét. Vagy egy igazán menő sztár esetében, akinek egy elejtett félmondata is százmilliókkal módosíthatja az árát fel vagy le. Ott tehát helye lehet a titkolózásnak. Az már érdekesebb, amikor vége a meccsnek és az összepacsizó játékosok ugyancsak eltakart orcával váltanak pár kedélyes szót egymással. Ugyan mi a bánatot mondhatnak, ami nem kerülhet napvilágra? Gondolom, nem azt, hogy „te, hogy van az asszony?". Esetleg cikizik az edzőt vagy egymást? Netán megkérdezik: „nálatok hogy fizetnek?". Nem tudom. Szerintem inkább nem kéne olyant mondani, ami kellemetlen lehet a világ előtt. Az pedig már-már komikus, amikor valamelyik szép új magyar stadionban, a félelmetes, élet-halál harcról elhíresült bajnokságunk valamely jeles rangadóján, mondjuk a Paks–Haladás meccsen történik ilyen tenyérbe beszélés. Nem kellene ennyire komolyan venni magunkat! Mert ez már vicces.



Szóval szerintem sokszor felesleges ez a rejtőzködés. Ugyanakkor tudnék mondani egy-két figurát a képernyőről, meg azon kívül is, akik bátran belebeszélnek az ember arcába, pedig el kéne takarniuk a szájukat. És a hangjukat is vissza kellene venniük. Nehogy valaki meghallja, mit hordanak össze. Fociról vagy bármi másról.