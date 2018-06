(Videó)Bírózzunk

Új betűszót tanultunk meg a labdarúgó-világbajnokság kapcsán: a VAR-t (angolul teljes nevén video assistant referee), amit magyarra videóbíró-rendszernek fordítanak – legyen akkor VBR... –, szinte már beköltözött a mindennapjainkba. Az oroszországi vb-n szerintem nem múlt el mérkőzés, amikor legalább egyszer ne vetették volna be a videóbíró-technológiát.



Átok vagy áldás?



Ezt még a lejátszott negyvennyolc összecsapás tükrében sem lehet egyértelműen kijelenteni. Kétségtelen, vannak előnyei, de még nem az igazi.



A pályán lévő játékvezetők mellett a moszkvai központban öt szakavatott ember figyeli folyamatosan a televíziós kamerák által küldött felvételeket. És ha úgy látják, az éteren keresztül a stadionban lévő készülékhez hívhatják a bírót, aki egy ítéletében súlyosan tévedett – és ezután korrigálhat, ha akar.



A tévedés persze így sem kizárt, sőt, nyugodt szívvel kijelenthetjük, a VBR használatával is lehet csalni. Élő példa erre, amikor a német Jerome Boateng szabálytalanul csúszott be a 16-oson belül a Svédország elleni mérkőzésen. Az eset után Marciniak lengyel játékvezető büntető helyett továbbot intett, sőt, a videóbírót az istenért sem használta, és nem is utasították rá, hogy nézze vissza az esetet.



A VBR bevezetésétől a futballvilág azt várta, hogy megakadályozza a súlyosan hibás bírói döntéseket. A technológia és az alkalmazás módszertana már adott volt, hiszen például az amerikai futballban, az NFL-ben már régóta használják ezt nagy sikerrel. Az európai fociban még van mit csiszolni rajta. Nyugodt szívvel kijelenthetjük: a gólbíró eddig jobban bevált.