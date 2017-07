Vészhelyzet

Arra az egyszerű kérdésre, hogy ki engedélyeztethette volna a fertőrákosi öböl cölöpházainak osztrák helikopteres oltását, a válasz az, hogy ezt bonyolult megmagyarázni, órák kellenek a megfogalmazásához. Csak a válaszhoz kell temérdek hosszú perc, a döntéshez vajon mennyi kell...?

Szinte látom és hallom: – Ég a ház! Kérek engedélyt oltani!

– Nyújtsa be kérelmét az eseményt megelőzően harminc nappal. Kérését el fogjuk bírálni, pecsételjük, iktatjuk és húsz napon belül intézkedünk...

Jó, ez túlzás. De a cölöpházak pusztulása ékes példája a központosítás veszélyeinek. Nem a helyszínen lévő, felkészült szakember hozza meg a döntéseket, azok egy budapesti központban, íróasztal mögött születnek. Jó esetben van a falon egy térkép. A Fertő-parti ügyben van még esetleg egy félreértelmezett nemzeti öntudat is, ami szerint megoldjuk mi a problémáinkat, nem kell a külföldi segítség.

A centralizáció minden területen káros, mert elveszi a kreativitást, meghosszabbítja a döntés és cselekvés idejét, eltompítja a motivációt és melegágya a felelősség áthárításának. Az oktatásban, az egészségügyben, a szemétszállításban, még a turizmusban is problémák sora eredt már a központi bürokrácia nehézkességéből, de hogy egy valódi katasztrófahelyzetben is illetékességi szabályok miatt késnek döntések, az igen-igen veszélyes. Konkrétan életveszélyes.

Meddig gyűrűzhet még ez a centralizálási kényszer? A családoknál nem vezetik be? Lehetne egy központi apa, atyuska, mindnyájunk szellemi és erkölcsi vezetője. Volt már ilyen...

Rendkívül jó szakemberek vannak ebben az országban minden területen. Elvenni tőlük a döntés és cselekvés lehetőségét ostobaság. Ráadásul a történelem számtalanszor bizonyította, hova vezethet a bizalmatlanságon, hatalomféltésen alapuló központosítás. Elég nagy vészhelyzetekhez...