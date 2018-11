Verona után

A Verona közeli busztragédiában 17 diák és felnőtt vesztette életét tavaly januárban. Az igazságszolgáltatás malmai Olaszországban is lassan őrölnek, október utolsó napján tartották a vizsgálóbíróság első ülését. A veronai államügyész hat személy ellen nyújtott be vádemelési kérelmet. Köztük az egyetlen magyar az autóbuszt vezető sofőr. Ő nem jelent meg az első tárgyaláson, az elhunyt gyerekek szülei szerint eddig a szemükbe sem nézett a sofőr. Belegondolni is nehéz, hogy ilyen szörnyű helyzetben mit tehet az ember, akinek 17 utasa hunyt el. A bocsánatkérés, a felelősségvállalás leírhatatlanul kevés, de még mindig több volna a semminél.



A veronai baleset kevésbé ismert szála, hogy a tragédia után az akkori oktatási tárca hazai közlekedési szakemberekkel közösen gyorsan reagált, tanulmányokat állított össze. A terveket a tavaly áprilisi zsámbéki Busexpón Palkovics László oktatási államtitkár mutatta be. Több olyan elképzelés elhangzott, amely a korábbiakhoz képest jobban szavatolná a diákok biztonságát osztálykirándulásokon. Ezek között szerepelt, hogy a sofőrök ezentúl nem vezethetnek éjszaka. Tény, hogy az Olaszországban kigyulladt busz egész napos síelés után, délután 5 órakor indult haza. Mivel a szállásról takarékossági okból délelőtt ki kellett jelentkezni, a sofőrök pihenése távol állt az ideálistól az éjszakai út előtt.



Zsámbékon követendő példaként kerültek szóba az amerikai iskolabuszok, melyeket teherautó-alvázra építenek. Miután lángolni kezdett a busz az olasz autópályán, volt olyan 12 éves gyerek, aki segíteni tudta volna társai menekülését, de nem volt képes kitörni az ablakot. Az amerikai iskolabuszoknál erre is figyelnek. Mint ahogy többlépcsős biztonsági megoldások gátolják az üzemanyag-szivárgást baleset esetén. Ez mind olyan elképzelés, amely jó, de elsősorban pénzkérdés. Ráadásul ameddig lasszóval fogják a sofőröket a helyi és helyközi buszjáratokra, addig hatványozottan nehéz lesz megbízható buszvezetőket találni osztálykirándulásokra.