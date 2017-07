Nem tudom, a tisztelt olvasó hogyan van vele, de én már egyre nehezebben viselem az ellenőrizhetetlen és értéktelen információk áradatát, a tudatosan gerjesztett, sokszor alaptalan félelmeket, a nem hazudunk, csak nem bontjuk ki az igazság minden részletét típusú ordas pofátlanságokat, ami kész átverés mintájú napi kommunikációs gyakorlattá nőtte ki magát. Az sem vidít fel túlságosan, hogy az elérendő célok szerint gond nélkül átírható a múlt, akár többször is; hogy a politika művészet helyett bűvészet inkább, hogy az amnézia az egyik legfőbb erény; hogy alig pislákol a szellem napvilága, az értelmes beszéd lassan ahhoz sem jut el, aki vágyna rá. Közöny van és érzéketlenség, hitkérdés már a bennünket körülvevő hétköznapi valóság megítélése is, eltűnnek az igazodási pontok, s mintha valamiféle szabadon választott kényszerzubbony lenne a kötelező uniformis.



És mindeközben vagy ráadásként tele van a világ szörnyűségekkel. Terror, helyi háborúk, eszmék, vallások védelmében, vagy csak úgy, ezeket gerjesztő és belőlük hasznot húzó diktátorok, nyomorba döntött, szülőföldjükről menekülő nincstelenek milliói világszerte. Ráadásként minden napra jut földrengés, vízhiány, járvány, éhínség, erdőtűz, özönvíz, sárlavina, tornádó. Pedig valahol azt olvastam, ha az ember igazán szeretné és vigyázna a földre, akár mennyországnak is jó lenne. Hát, nem tudom…



Egyre többször jut eszembe Weöres Sándor és az, amit bő hetven éve írt az emberiség szellemi vaskoráról: „Az igazságot felváltja százféle nézet, a tudományt az adatbogarászás és a népszerűsítő tömegművelés. A jóságot felváltja az érzelgősség, mely, míg egyfelé könnyekig meghatódik és cukrot-mézet osztogat, másfelé gyűlölködik és könyörtelenül vetkőztet. A törvényt felváltja mindenféle rendelet, melynek az erkölcshöz semmi köze. (…) Add vissza mértékét az embernek. Vedd imádba."