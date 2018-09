Varsói szerződés

A magam korabelinek talán természetes, a lengyel főváros felé igyekezve folyton az LGT egyik régi slágerének szövege csengett a fülemben: Varsóban elveszett a Somló, és zárva volt az információ. A történetnek már úgy néztem utána, hogy miért is? A bohém zenész a hetvenes években teherbe ejtett és utána ezért feleségül vett egy lengyel lányt, bár a nászhoz Somlónak előbb el kellett válnia az első nejétől.



Sok azonosság van a két ország történelmében, a közös királytól a menekülteknek nyújtott segítségen át napjaink nemzetközi sorsközösségéig. Mint ahogy az is: ami nekünk Liszt, a lengyeleknek Chopin, ők is egy világhírű zeneszerzőről nevezték el a legnagyobb repülőterüket.



Egy néhány napos városlátogatás sok mindenre elég, sok mindenre pedig nem. Azt joggal állapíthatjuk meg: Budapest fekvését és építészetét tekintve is Varsó felett áll. A belvárosban barangolva az embernek az az érzése, mintha a lengyel Capitoliumot egy Tatabánya, Józsefváros, London trióból gyúrták volna egyveleggé. A hatalmas és impozáns felhőkarcolók mellett eltörpül ugyan, de jól látható a szocialista időszakból örökölt, tizenöt emeletes panelek sora, vagy belesimulnak a környezetbe az ötvenes éveket idéző utcasorok.



A Visztula mellett elterülő óváros, a Királyok Utcája viszont minden országban megállná a helyét. Gyönyörűen sikerült újjáépíteni a második világháború iszonyú rombolása után. A számos szép park, a zöldövezet Varsó igazi tüdeje rengeteg kerékpározóval, kocogóval, korcsolyázóval. No és a vendéglátás is szívélyes. Nem véletlenül, hiszen lengyel, magyar két jóbarát, együtt issza sörét, borát. Immár évszázadok óta..