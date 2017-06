Ismét történelmi vereséget szenvedett a magyar válogatott. Ezúttal az egy-nulla talán még jobban fáj, mint a mexikói hat-null, mert hát valljuk be, az andorrai amatőr csapat korántsem képviseli az ereje teljében lévő szovjet válogatott szintjét.



A meccs után mémek és kommentek ezrei lepték el a világhálót, köztük pedig szép számmal találhatunk „ezértkellstadion" „milliókatkeresőfalábú" típusú hozzászólásokat. Pedig szerintem nem erről van szó.



Amikor az oroszok elleni felkészülési meccset néztem, mondtam is a barátaimnak, hogy ez a Storck mester tud valamit. Beállította az új gólkirály Eppelt és harminc perc játék után fejelt is egy gólt. Ezzel lett kettő-null az oroszoknak. Andorra ellen azonban már nem volt kedvem poénkodni. Az, hogy a mester kihagyja a keretből azokat a játékosokat, akik nemzetközi szinten ontják a gólokat, és jobbnál jobb formában vannak, a legkevésbé sem tudom a stadionépítés rovására írni. Inkább azt gondolom, hogy Storck úgy vélte: fél gőzzel is két vállra fektetjük a postásokat és a buszsofőröket. Ez a gondolat átragadt a játékosokra is, Dzsudzsák első kapura lövésére több mint egy félidőt kellett várni... Egy szó, mint száz: lenéztük Andorrát!



Ki kell mondjuk: az 1986-os mexikói fiaskó óta még nem állt talpra a magyar foci. Egy éve Franciaországban pedig már azt hittem, van kiút a gödörből, ám hiányzik még a szívekből az akarás, a fejekből pedig a címeres mez értéke és tisztelete.



Egyetlen kérdés maradt: vajon van még lejjebb? Ki tudunk kapni tétmeccsen esetleg Granadától, vagy a vatikáni válogatottól is? Remélem, nem.