Van egy tippje?

Ez a pénz a miénk, fogjuk már fel! – fakadt ki Szentesi Kálmán. Ő az a pártoktól független magyar adófizető, aki levelet írt a NAV-nak, mert szerinte az állam nem arra költi a befizetett adóforintjait, amire kellene. A levélben visszakérte azt a pénzt, amit az egészségügyi ellátáson túl a béréből adó címén levontak, mert jelezni szerette volna: nem járul hozzá, hogy a befizetett adója részben vagy egészében elveszítse közpénz jellegét. Több „egzotikus" tételt is említve utalt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak pazarló költéseire. Arról is szólt, hogy a kórházaknak, iskoláknak, szociális intézményeknek lenne nagyobb szükségük az állami gondoskodásra. A fiatalember egyetért a közös teherviselés eszméjével, de tehetetlennek érzi magát a hatalommal szemben, ezért választotta a polgári engedetlenségnek ezt a módját.



Most lehet tippelni, hogy mi volt a hivatal reakciója: 1. – haladéktalanul visszautalták a pénzt; X – magyarázkodni kezdtek, vagy 2-es: – jól megbírságolták.



Igen, jól tippeltek, a 2-es a helyes válasz.



Jogosulatlan igénylésre hivatkozva 408 ezer forintos adóbírságot szabtak ki rá. Úgy, hogy az adója jó ideje ott van az államkasszában, hiszen azt a munkáltatója már befizette. Sőt, ennyivel meg sem ússza, jelezték, hogy vizsgálat indul ellene egy korábbi bevallása miatt.



Vélhetően a bíróság fogja kimondani, volt-e joga ily módon számon kérni a már „átalakult közpénz" közpénzjellegét. Ítéletet ettől függetlenül mi is mondhatunk. Én például szurkolok, hogy ez a fiatalember legalább ne rokkanjon bele az igaza bizonyításába. Ne járjon úgy, mint az egykori NAV-os Horváth András, aki az elhíresült zöld dossziéjának tartalmával állt ki a nyilvánosság elé, mert az általa feltárt rendszerszintű visszásságok házon belül nem ütötték ki a biztosítékot.