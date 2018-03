Végre jó lenne KÖZÖS NEVEZŐre jutni, legalább a legfontosabb kérdésekben. Sok IMA hagyta el a számat emiatt, SZEM nem maradt szárazon, annyira meghatóak ilyenkor a szavaim. Az ÖSSZEFOGÁS mindenki vágya, mégsem valósul meg gyakran. Pedig ez lenne az IRÁNYTŰ ahhoz, hogy végre REND legyen ebben a szép országban. Nem kívánhatnak mást a MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ

EMBEREKnek. A kedves olvasó pedig, aki idáig eljutott, megérdemli, hogy azt mondjam neki: KÖSSZ! És azt is, hogy elmondjam, mi ez a némileg zagyvának tűnő szöveg. Nos, a nagybetűs szavak egytől egyig pártot jelölnek. Olyanokat, amelyek indulnak a választásokon, s melyek jelöltjére szavazhatok áprilisban. Sajnos az OP, a CSP, az ÚMF és az NP rövidítéseket nem tudtam a szövegbe illeszteni, de a felsorolásból őket sem akarom kihagyni. De álljanak itt azok a szervezetek is a szavazólapomról, amelyek – a többivel ellentétben – érdemi tevékenységet végeznek és hallottam már róluk: FIDESZ–KDNP, JOBBIK, LMP, MOMENTUM, MSZP–PÁRBESZÉD. Ennyi. És ennyi bőven elég is lenne, hogy választhassak, érdemben. Mert rajtuk kívül a többi párttal még nem találkoztam itt a Hóvirág utcában, ahonnan a voksomat várják. Ha várják egyáltalán. Egy barátom jut eszembe, aki a főiskolán úgy ment el egy vizsgára, hogy semmit nem tudott. Kihúzta a tételt és végigülte a kidolgozásra szánt időt. Fél óra alatt egy betűt sem vetett papírra. A tanár mindezt látva végül megkérdezte: de hát kolléga, mondja már meg, mire várt? Én, tanár úr? Hát a csodára! – válaszolta. De csodák azóta sincsenek. Mindezek alapján én azt várom a következő képviselőktől, hogy alkossanak olyan választási törvényt, amely kizárja az ilyen nevenincs próbálkozókat. Ellenkező esetben a válaszom: NOVÁKÜMAPÁ. Azaz Normális Választásokért Küzdő Magyarok Pártja. Ezt fogom megalakítani, és indulok négy év múlva.