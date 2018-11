Meggyőződésem, hogy Hollywoodban régóta elfelejtették, mi is a filmkészítés lényege; vagy ha nem felejtették el, nem mernek kockáztatni: szinte minden film ugyanazt a tuti sikert garantáló sémát követi. Ráadásul nekem úgy tűnik, hogy sok film esetében a készítők minél alacsonyabbra próbálják belőni a film színvonalát, hogy művük minél szélesebb rétegekhez jusson el.



Bevallom, jómagam évek óta nem tudok mit kezdeni az amerikai filmekkel. Bizonyára ez is belejátszik, hogy zavar, ha azt látom, hogy egy győri játszóházban a mosdó ajtaján a fiúcskát Batman, a denevérember stilizált rajza jelképezi. Nem Vuk, Ludas Matyi vagy Mátyás király. Megdöbbenek, ha a lakótelepszéli, legújabb csodaprodukciót hirdető óriásplakáton szörnyfejet látok. Elborzaszt, hogy egy ilyen plakátot tolnak az arcomba és persze a gyerekeink arcába. És a legrosszabb, hogy már alig háborodunk fel rajta.



Tudjuk jól, hogy ma már nem is a mozijegyből származó bevétel a legfontosabb Hollywoodnak, hanem a köret: kütyük, játékok, minden, amit rá lehet sózni a gyerekekre és a kétségbeesetten mindent megadni igyekvő, ezzel kompenzáló, fáradt, védtelen lelkű szülőkre.



Nekem a film leginkább az, ami az életet mutatja be. Tehát nincsenek benne átváltozó űrlények, erőszakos cselekedetek és mondatok, nem szerepel benne fegyver – melyik amerikai filmben nem szerepel fegyver? –, hanem tanítani és/vagy szórakoztatni akar. Ha csak azt az egy dolgot akarja belém verni, ami a legújabb, politikailag korrekt felfogásnak megfelel, az már nem film, hanem propagandatermék.



Szerencse, hogy megvan a választás lehetősége. Mondhatják, hogy nem kötelező beülnöm a legújabb hollywoodi csodára. De ahogy fentebb írtam a kütyük, a denevéremberes rajz, az arcunkba tolt plakátok örvén: biztos, hogy van választásunk?