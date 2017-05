A dakoták is úgy mondták: ha odaérsz a hídhoz, s azt látod, hogy a pillérek, amelyeket ugyan te magad gyújtattál fel, de mégsem égtek le porig, helyette félméterenként a gólyák tisztelték meg azt ürülékükkel – fogd a felmosóvödrödet, oszt’ állj neki takarítani!



A Közgépet 2015 nyarán zárták ki három évre az összes magyar közbeszerzésből. Az indok az volt, hogy a gönyűi partépítéshez benyújtott pályázatuknál a Szása 1 és a Szása 2 építőhajók fedélzetének méretét pontatlanul (néhány négyzetmétert elnézve) adták meg. Muszáj volt a Szásákat méregetni, Simicska cége ugyanis 200 millióval olcsóbb ajánlatot adott be, mint a Mészáros-féle konzorcium.



Aki kis hazánkban mér, az talál is; a Közgép mégis bírósághoz fordult, mert aki 2010 és 2014 között minden közbeszerzést megnyer, az honnan tudná, mi az a centizés...? Az első és másodfokú győzelem után tegnap a Kúria is a Közgépnek adott igazat. Így maradt meg a „híd" a gólyáknak.



Vak lóval ne vágtass a fák közé, mondják indián testvéreink, de jókor okoskodnak. Azt is elhitték nekik egyesek, hogy a döglött dakota ló sohasem botlik, aztán tessék. Merthogy Simicska következő lépése az lesz, hogy azután, hogy újra indul a közbeszerzéseken, két év kárát is kifizetteti.



Na, vajon kivel?



A bölények harcában nem jó erdei ibolyának lenni, mert vagy levizelik, vagy széttapossák a rajta harcoló felek. Simicska a gönyűi kikötővel ugyan csatát nyert még, s nem háborút, de régi barátjával karöltve ismét a képünkbe vágják, hogy az erdei ibolyák országában annak örüljünk, ha a hidat akkor mehetünk mosni, amikor a gólyák már elrepültek télire.