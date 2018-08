Utat engedve

Tolsztoj hosszan, többször kifejti a Háború és békében, hogy tévedés azt hinni, a történelem folyása egy-egy ember akaratától függ. A történelem sodrásának szerinte a személyek, bármilyen magas rangban állnak is – sőt, minél magasabb rangban állnak –, csupán eszközei és nem alakítói. Ő ezt Napóleon császár és Sándor cár, Franciaország és Oroszország harca kapcsán írja, de a kérdés két nappal augusztus 20. előtt, Szent Istvánnal kapcsolatban is felvethető.



Vajon mennyire volt eleve elrendelt mindaz, ami Magyarországgal az első ezredforduló táján történt, s amelynek kétségkívül van szerepe abban, hogy ma még létezik és magyarként létezik ez az ország?



Tolsztoj történelmi fatalizmusa talán túlzás, de az is az, amikor ünnepi szónokok úgy beszélnek a nagy királyról, mint aki bölcsen megtervezte minden lépését.



Arra nyilvánvalóan nem érdemes szót vesztegetni, hogy István látott-e valamit előre a XXI. századi viszonyokról; tetteiben ilyen értelemben a mára vonatkozó útmutatást badarság keresni. De még csak azt sem mondhatjuk, hogy váteszként tudta volna, később Bizánc lesz a vesztes. Ő inkább reálpolitikusként, saját biztonsági érdekeinek megfelelően cselekedett, amikor a Nyugathoz próbált illeszkedni, hiszen uralmi területe a németek torkában helyezkedett el. A társadalom döntő többségének ellenkezése ellenére ezért valósított meg német államszervezési modellt, viszont – és ez nagy szó – elérte, hogy sem a pápának, sem a császárnak nem kényszerült alávetni magát. Az pedig már az utódainak is köszönhető, hogy műve végül fennmaradt.

Tolsztojtól indultunk, oda is lyukadunk ki: István érdemének vajon leginkább az tekinthető, hogy utat engedett a történelem folyásának? Ha így volt, az sem csekélység, de rendkívül szűk mozgástere ellenére ennél többet tett.