Ünnepi vasárnap

Három bajnok generáció ünnepel majd a szurkolókkal együtt vasárnap délután Győrött, az ETO-stadionban. Az ötös szám jegyében köszöntik a klub 55, 35 és 5 éves NB I-es bajnokcsapatának tagjait. Ráadásul az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy mindezt össze lehetett kötni az ETO–Gyirmót NB II-es városi derbivel.

Érdekes lesz majd, ahogy a meccs előtti köszöntés után az 1983-as bajnokok közül Szentes Lázár és Szabó Ottó az egyik, Hannich Péter és Szepessy László pedig más-más folyosóra veszi az irányt, hogy – talán szó szerint is – az utolsó utasításokat adják ki csapataiknak és utána ellenfélként meccseljenek majd az egykori győri aranycsapat tagjai. De hát a sport már csak ilyen.



Magam is kíváncsi vagyok, mennyi szurkoló lesz majd részese az ünneplésnek, hány drukkert visz ki a nosztalgiázás vagy esetleg a városi derbi iránti érdeklődés.



Itthon – nem csak Győrben – a korábbiakhoz képest jóval kevesebben járnak a stadionokba és kevés kivétellel a sportcsarnokok lelátói sem telnek meg. Erről kérdeztem az egyik ismerősömet, szerinte mi lehet ennek az oka. Elsőként azt említette, mifelénk sokan nem egy klubnak szorítanak – ezért sem jellemző a klubhűség, mint például Angliában –, hanem a sikernek szurkolnak. Győrben most az arénát megtöltő meccsnyi három-ötezer ember vagy őket idegenbe is elkísérő közösség beállt egy sikercsapat, az Audi-ETO mögé, mert az szinte mindig nyer, alig éri csalódás. Ha ez a csapat a jövő héttől más néven szerepelne, akkor annak drukkolnának, az ETO név nem számítana a történetben.



Tiszteletem minden szurkolóé, azoké is, akik széppé tehetik Győrött a vasárnap délutánt.