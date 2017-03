Ünnep után

Hát mit mondjak, igen jó volt magyarnak lenni már megint március idusán. Az időjárás kegyeibe fogadott minket, csicseregtek a madarak, a langymelegben előbújtak az ibolyák, hogy a fényre nyújtózkodó kölyökfüvekkel beszínezzék a hosszú tél során mocskosra szürkült világot. A vibráló napsütésben kokárdák ragyogtak, a parkokban gyerekek élvezték a tavaszt. Ott lobogott mindenütt büszkén a nyargalászó szélben a nemzeti trikolór, s a kósza vers: „Én szemfedőlapod lerántom: kelj föl és járj, Petőfi Sándor!", s ráadásként még a Google logója is bennünket ünnepelt.



De nagyjából ennyi is, s boldog, aki tovább nem merészkedett. Mert elkezdtük megünnepelni mi is magunkat úgy, ahogy egyébként régóta ünnepeljük, s az ünnep március 15-ét, ahogy mondani szokás, csak nyomokban tartalmazott. Volt sok szép szónoklat, okosnál okosabb beszélők beszéltek még annál is okosabbakat.



Megtudhattuk márciusi forradalmunk okán, hogy Brüsszelt meg kell állítani és meg kell védeni a rezsicsökkentést is a határokkal együtt. Aztán azt, hogy a kormány csak ellenséget keres, és akkor is talál, ha nincs, meg hogy éljen Tolsztoj és vesszen Putyin. Kiderült az is, hogy nincs egyenlőség, mert vannak egyenlőbbek, meg hogy sem külföldi helytartóknak, sem hazai földesuraknak nem lehet kiszolgáltatni Magyarországot.



Egyszóval: nem engedünk a ’48-ból. És mi így nem engedünk, mert hát elhangzott az is, minden nemzet úgy ünnepel, ahogy a jelleme adja. Hát mi így. Az okos beszédek mellé ezért jutott még okosabb kerepelés, füttykoncert, dulakodás, egymás képébe mászás, Soros-huszározás, rohadékozás és senkiházizás. Aztán miután kigyűlölködték magukat azok, akik már rég nem is tudják, kit és miért kell gyűlölniük, hazamentek a legények, lelkükben a felemelő ünnepi érzülettel, hogy a magyar név megint szép lesz.



Kokárda vissza a fiókba, jövőre veletek, ugyanígy, ugyanitt!