A szokásosnál is borúsabb képet festett az éghajlat melegedéséről, így bolygónk kilátásairól az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének hétfői jelentése. Az IPCC azt írta, hogy ha minden a mostani mederben halad, akkor már húsz év múlva eléri a globális felmelegedés mértéke a 1,5 Celsius-fokot az ipari forradalom előtti szinthez képest. A tudósok mostani álláspontja szerint a korábban gondolt 2 fokkal szemben ez az a határ, amit ha átlépünk, hatalmas pusztítással szembesülünk: tömegesen halnának meg emberek és menne tönkre a termés az extrém időjárás következtében, súlyos gazdasági károk keletkeznének és tovább gyorsulna a fajok kihalása.



A baj csak az, hogy a mutatóujj újbóli felemelése nyilvánvalóan semmire sem lesz elég. Igaz, ezzel a témával általában is az a probléma, hogy történhet bármilyen időjárási anomália, az legfeljebb a híradók percnyi borzongást előidéző riportjait gyarapítja, cselekvésre senkit nem ösztönöz. Ráadásul bármilyen gyors is az éghajlatváltozás, annyira nem lehet az, hogy ideig-óráig ne tudnánk hozzászokni az új normálhoz. Aktuális kedvenc példám idei: egy olyan nyár után, ami Győr-Moson-Sopronban a harmadik-negyedik, az országban a kilencedik legforróbb volt, a fürdők képesek voltak azt nyilatkozni, hogy az augusztus mentette meg a szezont.



Amúgy pedig már túl vagyunk azon, hogy az egyes emberek környezettudatosabbá válása bármire is gyógyír lehet; itt a politikának kellene azonnal cselekednie, és nem egy országban, hanem sok tucatban, egyszerre, összehangoltan, vállalva népszerűtlen, ezernyi érdeket sértő intézkedések meghozatalát is. Hogy erre mennyi az esély? Inkább hagyjuk.