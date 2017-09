Új központosítás

A hiteles tájékoztatásnak tehát a szakszerűség, pontosság mellett egyszerűnek, világosnak és érthetőnek is kell lennie – véli az OBH. De sajnos már megint kiszivárogtatott valaki egy új Handó-intézkedést, ezúttal a kommunikációt központosítják – írta meg a HVG, s a hírt meg is erősítették.

Persze kit zavar, mára az igazságszolgáltatás maradt az egyedüli idegen test, amit valaha úgy mondtunk: független. Akik az elmúlt hat évben kezdték az újságírást, természetesnek veszik, hogy tilos a kontrollálatlan nyilatkozat, főorvos nem beszél a népegészségügyről, kapitány a rendről, iskolaigazgató az oktatásról, mert egy pesti e-mail-címre kell megírnunk kérdéseinket magának Óznak, aki sokszor hetek múlva küld semmitmondó választ. Szeretném, ha tudnák, akik 2011 után kezdtek írni: ez előtte nem így volt.



Még rejtély, hogyan működik majd Handó Tünde szabályozása, de az eddigi rendszert valamiért meg kellett változtatnia. Na és hogy mik azok az „esetenkénti országos jelentőségű perek", amikben szigorúan csak előzetes engedéllyel és jóváhagyott módon lehet nyilatkozni, a HVG-nek azt felelték: valójában csak az előző évek kialakult gyakorlatát szabályozzák. Értjük, ugye? Egy új szabály, ami meglévő szabályt követ. És persze majd utólag meghatározzák, mire kell – szankciók terhe mellett – előre engedélyt kérni. Mert „Magyarországon cenzúra nincsen – mondta Hofi –, csak hát ki kell próbálni, hogy van-e".



Aztán lassan szabály se kell, mert mindenki felébreszti magában – Örkény István szavaival – a saját cenzorát. De addig is a világos, érthető, nyílt, hiteles és szakszerű tájékoztatás egyetlen létező útja nyílhat ki végre a még érthetőbb, még nyíltabb, még hitelesebb és még szakszerűbb tájékoztatás felé. Ez az egyetlen út a tiltás, a központosítás és a fenyegetés, aminek nyomában ott dereng a fény.