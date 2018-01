Túlvezérelve

Sokszor írtunk már a Kisalföldben a soproni közlekedés kaotikus helyzetéről. Arról, hogy egyre több az autó, kevés a parkolóhely, csúcsidőben bedugul a város. Főként olyankor, amikor iskolába viszik, illetve onnan hozzák a szülők a gyerekeiket. No és persze akkor, amikor az Ausztriában dolgozók hada késő délután hazaérkezik. Piros betűs osztrák ünnepek alkalmával se induljon senki kocsival a városba, mert olyankor is garantált a dugó. Ez az egyik része a problémának. Bárhogy is próbálják átszervezni a rendszert, a rengeteg autó nem fér el a városban.



De az a szituáció megvan, amikor este tíz órakor állunk egy szem egyedül a piros lámpánál és várjuk, hogy végre továbbmehessünk? Közben persze jár a motor, fogy a benzin és dolgozik a kipufogó… A túlvezérlés problémájáról kevésszer esik szó, pedig arra igazán könnyen lehetne megoldást találni. Este már alig van jármű az utakon, miért nem lehet olyankor – úgy, mint éjszaka – sárgán villogóra állítani a közlekedési lámpákat? A villanyrendőrt a zsúfolt forgalom irányítására találták ki! Ha csak néhány autó szeretne A-ból B-be jutni, akkor nem segít, hanem akadályoz. Fölöslegesen tilt. Főként az Erzsébet-kert melletti lámpa szokott felbőszíteni, amely rendszeresen a nagy semmit irányítja.



Vegyük már észre, hogy Sopron nem egy világváros, ahol éjjel-nappal hömpölyög a kocsisor! Egy túlnépesedett és túlvezérelt „alvó városban" élünk, ahol úgy tűnik, senki sem illetékes egy olyan horderejű ügyben intézkedni, mint a közlekedési lámpák működésének időzítése!