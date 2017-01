Alkalmazkodni kell, fiam – mondja az apa. – Meg kell tanulnod alkalmazkodni a nőkhöz, a főnökeidhez, a kollégáidhoz, a szomszédhoz. Minden kapcsolat egyensúlyában ott vannak ugyanis a lemondások.

Így próbálja életre nevelni fiát egy jó apa. De mi van, ha a gyerek, akibe több önérzet és szabadságvágy szorult, mint az átlagba, félreérti atyja jóindulatú, szerető szavait? Hiszen alkalmazkodni többféleképpen is lehet.

Egyéntől függ, hogy behódol, meghunyászkodik, idomul, igazodik, elfogad vagy hozzászokik. Vagy: a szituáció és a partner ismeretében úgy alakítja saját hozzáállását, hogy a lehető legtöbbet kihozza a helyzetből – önmaga számára.



A tudomány bebizonyította – bármilyen hihetetlennek is tűnik ez az okoskütyüktől elkényelmesedett világunkban –, a legjobban alkalmazkodni képes teremtett lény: az ember. Aki nem lát, jobban hall, aki nem hall, jobban tapint. A nyomorúsághoz, a hideghez, még a betegségekhez is idomulni tudunk úgy, hogy győzedelmeskedünk fogyatékosságainkon. Persze, már aki – az erősebbek, a túlélők. Számukra a kudarcok, az akadályok is a fejlődés építőelemei. Azok meg, akik csak a másikban látják a hibát, a fejlődésképtelenek...



Az erős egyéniség irányítva alkalmazkodik, a gyengébb jellem sodródik a többséggel és igazodik. Előbbi kérdez, kétségbe von és próbára tesz. Vele nehezebb az élet, de eredményesebb. A másik belenyugszik sorsába, sodródik, kiválóan alkalmas a befolyásolásra.

Ők a felülről irányított tömeg.