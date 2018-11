Felmérések szerint a hazai internetezők mintegy kétharmada aggódik a róla tárolt információk biztonsága miatt. Ugyanakkor az adatvédelmi tájékoztatókat csak a megkérdezettek húsz százaléka olvassa el.



Ugyan miért e kettősség? A nyolcvan százalék miért nem érzi szükségét annak, hogy alaposan tájékozódjék adatvédelemből? Több magyarázat is elképzelhető. Az egyik, hogy ez az „aggódás" valójában nem fakad igazi, személyes meggyőződésből, szorongásból. Még ha jeles költőnk szerint „Vagyok, mint minden ember: fenség", a legtöbben tisztában vannak kisemberi mivoltukkal. „Egyek vagyunk a milliókból, részletekbe menően pont reánk lenne kíváncsi a Nagy Testvér?" – gondolják. A másik ok prózaibb. Ha beütjük az „adatvédelmi törvény" címszót a Mindentudó Internetbe, alig fél másodperc alatt 13,3 millió találatot jelez a gép. Olyan címekkel találkozhatunk például, mint „Hozzájáruló nyilatkozat – nem természetes személy természetes személy képviselőjének személyes adatkezeléséhez" – és hasonlókkal. Gyanítom, sokan ezeket az élet kényszerű velejárójának tarthatják, semmint nélkülözhetetlen tudnivalónak. Ráadásul a hozzáértők szerint a május óta bevezetett uniós adatvédelmi szigorítás ugyan előrelépést jelent a tudatos fogyasztók tájékoztatásában, ám további teendőkre van szükség, hogy a személyes adatok felhasználásáról tudatosan rendelkezhessünk.



Szerencsére megteszik ezt helyettünk mások is. Nemrég születésnapi tortát rendeltünk, személyesen. Amikor írták a megrendelő szelvényt, telefonszámot kértek, biztos, ami biztos. Mondtuk a nevünket is. Intettek: Az már nem kell. Tudják, adatvédelem...