Donald Trump pénteken francia kollégája, Emmanuel Macron vendége lesz a Bastille-napi ünnepségen. A várakozások szerint a francia államfő az apropót kihasználva ismét megpróbálja lebeszélni kollégáját, hogy az USA-t tényleg kiléptesse a párizsi klímaegyezményből. Az amerikai elnök az elmúlt háromnegyed évben bizonyította, hogy megválasztása után is meglehetősen öntörvényű maradt, s nehéz elképzelni, hogy megváltoztassa akaratát, noha a minimum az, hogy rossz példát mutat – ezzel, meg azzal, ahogy időnként a felmelegedést és annak veszélyeit bagatellizáló kijelentéseket tesz.



Márpedig lassan már nem kell több évtizedes adatsorokban elmélyülő tudósnak lenni ahhoz, hogy az éghajlatváltozást nyilvánvalónak érezzük. Vegyük mondjuk a teljesen átlagosnak indult július 10-ét, amikor a Balatonon 157 kilométer/órás széllökést mértek egy zivatarban, miközben Bécsben teniszlabdányi jegek hullottak, Schwechat közelében pedig az amerikai prérit idéző tornádó alakult ki. Jó-jó, lehetne mondani, hogy ekkora jegek máskor is estek már, s előfordult, hogy jobban őrjöngött a szél, de az egyre szaporodó jelenségek együtt tendenciává kezdenek összeállni. Eléggé világos, hogy a klímaváltozás nemcsak úgy történik, hogy addig sosem volt dolgok történnek – persze, dőlnek meg rekordok –, hanem apránként, lopakodva is.



Ahogy a múlt hónapban: láttunk már nagyobb aszályt, de a növények azért csak percről percre éltek, akadt már forróbb kánikula, de ennél melegebb júniust csak egyszer, négy éve tapasztalhattunk meg. Érdemes megnézni a met.hu-n: még a nyolcvanas években is egészen különleges hőségnek számított, ha 30 fok fölé kúszott a hőmérséklet. Ma szinte ez az új normalitás.