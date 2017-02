Több, kevesebb

Tetszhalott állapotukban mintha életjeleket mutatnának az ellenzéki pártok, de könnyen lehet, hogy így (is) a Fidesz malmára hajtják a vizet. A legnagyobb dobás kétségkívül a hamarosan párttá váló Momentumé a 266 ezer olimpiaellenes aláírással, de a héten Botka László is kimondta azt, amit a lelke mélyén valószínűleg minden szocialista gondol, hogy Gyurcsány Ferenccel vállalhatatlan a közös jövőjük. Mindkettejük számára azonban izzasztó lesz a következő időszak. A Momentum harcban áll az idővel, mivel 2018-ban az összes egyéni választókörzetben jelöltet állítana. Az MSZP pedig pár százalékot kockáztat a Demokratikus Koalíció elveszítésével, ami sok lehet annak tükrében, hogy a héten az LMP is elutasította a szocialistákkal való közös indulás lehetőségét.



A nagy közös baloldal gondolata most is illúziónak tűnik így, Botkáék ezzel a rajtuk kívül két legerősebb pártot (és szavazóikat) veszíthetik el az „összefogásból". Ráadásul ott lesz nekik, mellettük, de mégis szemben a „semmiből jött", egyetemisták vezette Momentum, mellyel sem ők, sem a fiatal szavazókra építő Jobbik nem tudja, mit kezdjen. Nem mellékesen tovább szalámizza az ellenzéket, ahol már ott kér magának egy diribdarabot a Párbeszéd és az Együtt is. Ahol pedig „egy a tábor, egy a zászló", ott – miközben az olimpiai álmot siratják – próbálják az ötkarikás buktát is a maguk javára fordítani (árulózva az ellenzéket), miközben bajszuk alatt somolyognak a szokásosnak tűnő baloldali „összefogáson" és azon, hogy egy újabb strigulát húzhatnak az ellenzéki pártok névsora mellé.