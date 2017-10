Tiszta víz

Meghökkentő módon egy erélyes hangú közlemény jelent meg – Öntsünk tiszta vizet a pohárba! címmel – tegnap az Audi-ETO KC női kézilabdacsapatának honlapján. Merőben szokatlan reakció ez egy magyar klub részéről, ráadásul a honi bulvárlapokban megjelent – és állítólag utána mások által is átvett – információt igyekszik megcáfolni meglehetősen dörgedelmes hangnemben.



„Cáfoljuk azt a valótlan és a közvéleményt nagymértékben félrevezető hírt, mely szerint klubunk több játékosa közel hatmillió forint havi fizetéssel rendelkezik" – írják, majd: „Klubunk a fent említett sajtóhíreszteléseket teljes mértékben elutasítja."



Feltehetnénk a kérdést: és akkor mi van?



Ha ennyire cáfolni igyekeznek valamit, nyilván sok sportszeretőt foglalkoztat az is, akkor valójában mennyit keresnek a sztárok a világ legjobb női kézilabdacsapatánál, amelynek éves költségvetése a labdarúgó NB I-ben is tisztességgel megállná a helyét. Erre viszont az írásból nem kapunk választ.

Azért azt megnéznénk, hogy például a Paris Saint-Germain elnöke kitenné magát annak, hogy „kikéri magának és a játékosainak az őket megillető diszkréciót", amiért a francia sajtóban megjelentetik Neymar valós vagy akár vélt fizetését.



Mi úgy tudjuk, ha a megközelítőleg hatmilliós pénz nem is valós, a legjobbak azért havi 12 ezer eurót, nagyjából 3,6 millió forintot zsebre tehetnek. Ez sem kevés, de ha ilyen fizetéseket követel a piac és ez kell ahhoz, hogy az Audi- ETO a világ legjobb női kézilabdacsapata maradjon, akkor ám legyen.



Egyelőre még üres az a bizonyos pohár.