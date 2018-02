Timi posztja

A napokban hivatalosan is bejelentették, hogy megtörtént az első vádemelés a ferihegyi poggyászmaffia ügyében. Végre! Egy-egy lopás vagy sérülés bármelyik repülőtéren előfordulhat, de amik Budapesten történtek, azok túlmentek minden határon. Már az irtó ciki, hogy Dél-Korea nagykövetsége figyelmeztetést adott ki a ferihegyi maffia miatt. Az szintén kínos, hogy a hivatalos kommunikáció folyamatosan hárított, a légitársaságokra és kiszolgáló cégeikre tolva a problémát. Jó ideig úgy tűnt, ezzel a helyzettel nem is lehet mit kezdeni...



Aztán jött egy váratlan fordulat. A kiváló teniszező, a sikerei miatt frissen ünnepelt Babos Tímea a következő posztot írta ki közösségi oldalára: „Mire megérkeztem Dohába, a táskám nyitva volt. Szétszabdalták és kiloptak belőle pár dolgomat. És vajon honnan indultam? Budapestről… 15 éve utazom és sosem fordult velem elő ilyesmi. Remélem, minél előbb megtalálják a tetteseket Budapesten, mert ez elszomorít!" Egy napra rá, február 10-én pedig az örömhír: „Nagy mosoly ma reggelre! Házkutatás során megtalálták az ellopott tárgyaimat tegnap. Hálás köszönet a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság vezetőségének és munkatársainak a munkájukért!" Valóban: öröm és mosoly, mert meglátva Timi bejegyzését, a hatóságok végre úgy léptek, hogy annak eredménye is lett. Megkerültek a szarkák, sőt, az ellopott értékek is. Mondták ugyan, hogy nem a híresség posztja sarkallta a nyomozókat serényebb munkára – szerintem viszont dehogynem! Timi kellett hozzá, hogy végképp vállalhatatlanná váljon a reptéri helyzet, vagyis az ügyes teniszező megnyerte nekünk ezt a meccset (is).