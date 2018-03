Tibik a bajban

A mögöttünk hagyott két hét időjárása ugyan kemény volt, de nem rendkívüli. Az évszaknak megfelelő. A napokban kerestük a választ a Kisalföldben, elég feszes-e a szociális háló községeinkben és fenntartja-e azokat, akik másokra szorulnak zord időkben. Kiderült, hogy igen. Mit is mondott a nyolcvanéves Eőry Pista bácsi Kisbaboton? „Ha baj van, hívom a Tibit!" Tibi a polgármester, aki azonnal siet, ha gond van valahol. Kórházba viszi a beteget, ebédet szállít, fát aprít, havat lapátol, a boltból beszerzi a felírtakat. Szerencsére sok községünk polgármestere „Tibi". Akik ránéznek az egyedül élőkre, idősekre. Amint azt egyikük mondta, nagyon kevés az olyan helybeli, aki egyedül van és nem számíthat legalább egy jó szomszédra.



A polgármesterek, szomszédok mellett ott állnak a hivatalos segítők, a falugondnokok, szociális munkások, családsegítők, akik hivatalos kereteiket túllépve gondoskodnak a rájuk bízottakról. Kis falvakban tehát feszes a háló.



Ezek az emberek, akik tulajdonképpen önkéntesek, nem várnak viszonzást, mégis kapnak. A falubeliek szeretete, elismerése többet ér számukra minden fizetségnél. Jó azt is tapasztalni, hogy a helyiek számára sem kérdés, hogy indulnak-e segíteni, amikor úgy hozza az élet. Egy jó közösségben odafigyelnek egymásra az emberek. Feltűnik, ha a szomszéd nem jelentkezik és gyanús, ha nem húzza fel a redőnyt reggel.



A minap a megyeszékhelyen, egy tízemeletesben kerestem valakit. A lenti ajtón bejutottam, de rossz helyen, az ötödik helyett a hatodik emeleten csengettem. A lakó a fejét rázta, amikor a keresett nevet mondtam: nem ismeri. A félreértést, az emeletszámot tisztáztuk, de elgondolkodtam. Egymástól néhány méterre élnek, a szomszéd nevét mégsem tudják. Kapnak így segítséget, ha baj van? Remélem, nekik is van egy Tibijük!