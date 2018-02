A címben jelzett trivialitást azért vagyok kénytelen most e hasábokon – így jégtörő Mátyás napján – rögzíteni, mert ahogy hallom, panaszkodnak a téli olimpia résztvevői arra, hogy hideg van Dél-Ko-

reában. Na ja, ha mondjuk Floridában vagy Melbourne-ben lennének a téli játékok, bizonyára a hidegre nem kellene panaszkodniuk.



Aztán az is feltűnt a minap, hogy az egyik tévé időjárás-jelentője kikérte magának, hogy kollégája „leidőjósozta". Pedig a meteorológia egyetemi stúdium, s mély matematikai, statisztikai tudást s miegyebet kíván. Nem is beszélve a ma már szinte teljes műholdas informatikai háttér támogatásáról. Az előre jelzőnek ebben bizonyára igaza is van. Ám az mégiscsak furcsa, hogy az utóbbi hetekben alig klappoltak az időjárás-kutatók akár két-három napos prognózisai is. Az meg végképp dühítő, hogy a bulvárban és a neten mást sem olvasunk, mint hogy „ítéletidő jön", meg hogy a katasztrófavédelem „riasztást adott ki" ide meg ide. A mínusz 2–3 fokot rendre „szibériai eredetűnek", sőt, „sarkvidékinek", a havazást télen meg „rendkívülinek" illik becézni az általánossá lett kattintásvadászat jegyében, urambocsá! a „fészbúk" emlőin növekedett, fake newson diétáztatott hírreggelizők asztalán.



Ám van úgy, hogy előre feloldozást kap a lélek meteorológusa, prognosztizáljon bármit is az éppen aktuális időjáráshoz képest. Például az 1850-es években már meglehetősen roskatag fizikumú, elméjű és lelkületű Vörösmartytól senki nem vette zokon, hogy azt találta leírni: „Most tél van és csend és hó és halál." Sőt, senki sem gondolta róla, hogy e rémisztő diagnózis egy kielégítetlen öntudatú lélek meddő kínlódása lenne.