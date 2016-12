Taps előtt

Változás érik Sopronban. Csütörtökön új ügyvezetőt választ a közgyűlés a Pro Kultúra Kht. élére, ez azt jelenti, új irányt vesz a város közművelődése. A változás szükségszerű. Nincs ennek feltétlenül kritikai éle; a korábbi vezetés nyilván rányomta bélyegét a város kulturális életére. Azt döntse el mindenki magában, hogy ez a bélyeg tetszett-e.



Két tábor küzd meg csütörtökön a rivaldáért. A jelenlegi színházigazgató és egy soproni gyökerekkel rendelkező színházi rendező. Nyilván mindkettőjük szíve csücske a teátrum, de mivel Sopronban a közművelődés és a színház egy vezetés alatt áll, többek között a kiállítások, konferenciák, előadások és gyermekrendezvények szervezését is be kell vállalniuk. A változás ezen a téren lesz egyértelmű. Hiába pörgeti a színházba járók egy része a változás igényét a közösségi megosztón, tudomásul kell venni, hogy itt sokkal többről van szó. A fertőrákosi Barlangszínháztól a balfi művelődési házon át a Liszt-központig, a Festőteremtől a Munkácsiig a város meghatározó kulturális intézményei mind a Pro Kultúrához tartoznak. Még a balett is.



Szeretnék belelátni a döntéshozók fejébe, vajon milyen kritériumok mentén választanak két színházi szakember közül új ügyvezetőt. A hivatalos válasz nyilván az lenne, hogy a pályázatok alapján. A tapasztalat viszont azt mondatja velem, hogy aki mögött politikai akarat áll. Nem is feltétlenül kultúrpolitikai, hanem az erősebb akarat.

Nem tudom, ki lesz a befutó csütörtökön, egy dologban azonban biztos vagyok: a színházhoz és a közművelődési feladatokhoz szakértelem kell – és sok pénz. Hosszú távon csak e kettővel lehet megszólítani és elvarázsolni a soproniakat. Bárki is nyer tehát, szüksége lesz támogatásra. Csak azért közben senki se feledje: a döntés ugyan nem a néző kezében van, de a tapsot majd tőlünk várják.