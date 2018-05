E hétvégén rendezik Budapesten a női kézilabda BL final fourt. Szebb nevén a négyes döntőt. A csapatok között ezúttal is ott szerepel az Audi-ETO. Nagy ünnepe ez a győri szurkolóknak, akik bizony sokan vannak. Bármelyik magyar focicsapat megirigyelné az Audi-ETO nézőszámait. A múltkor Sopron élt át hasonló élményt, szenzációs játékkal ezüstérmesek lettek a kosaras lányok, ugyancsak a BL négyes döntőjében (majd magyar bajnokok is).



Az öröm határtalan volt a pályán, a zsúfolt nézőtéren és a képernyők előtt is, teljes joggal. Mindezek mutatják, mennyire fontos a minőségi élsport az emberek számára. Sokaknak ez jelenti az egyetlen kikapcsolódást a hétköznapok malomkerekei között. Isten ments, hogy lebecsüljem a kézilabdát vagy a kosarat, magam is lelkes szurkoló vagyok. De az igazi nagy szám a foci lenne. Azért több tízezer ember egy stadionban elképesztő hangulatot tud összehozni. Európa szerencsésebb országaiban szinte mindenütt telt házas arénák várják a csapatokat. Nálunk meg évről évre kisebb az érdeklődés. Hiába nőnek ki stadionok a fűből még egészen kicsinyke városkákban is, közpénzből, s hiába ömlik a taós pénz a klubokhoz. Mindezek dacára a játék valahogy egyre gyatrább. Vagy tán éppen ezért? Persze a kézilabdában is akadnak kérdőjelek, de a fociban az alapokkal van baj. Valamit kezdeni kéne már vele. Az út, amelyen most járunk, sehová sem vezet. Tévút. Kidobott pénz minden fillér és milliárd. Alapos nagytakarítás kéne. Dárdai Pál annak idején részletes tanulmányt tett le az asztalra a magyar labdarúgás megreformálásáról. Fiókba került. Minden maradt a régiben. Nyilván sokaknak jól van ez így. A szurkoló úgy tűnik, nem számít.



Mindezek miatt is becsüljük meg meglévő értékeinket, és szurkoljunk a jó csapatainknak! Ami csak belefér.