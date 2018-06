Félelmetes struktúrájú szupercella formájában söpört végig térségünkben a szerdai vihar. Dörgött, villámlott, a szélmérő automaták óránkénti 83 kilométeres széllökést dokumentáltak – olvasom az Időkép internetes portálon azt, aminek a valóságban magam is tanúja voltam. Pár perc leforgása alatt irdatlan mennyiségű csapadék lehullott, helyenként jég formájában. Aztán kitisztult az ég és minden ment tovább, mintha ez az égi jelenség a világ legtermészetesebb képződménye lenne. Egyébként valóban az, csak eddig nem nálunk volt jellemző, hanem leginkább a trópusokon. Akinek nem világos: a globális felmelegedés itt van a nyakunkon és ezt a veszélyt az ember okozza felelőtlen magatartásával.



A közösségi oldalakon is egymást érték a fotók a vészjóslóan gyülekező felhőkről, a szupercelláról, a tornádóerejű szélről, majd a tépve, törve lecsapó jeges záporról. Sok felvétel gyönyörű volt, mások félelmetesek, drámaiak. Az egyik bejegyzés írója úgy fogalmazott: „Az az erő, ami a természetben van, emberi ésszel felfoghatatlan. Sokkal jobban kellene tisztelnünk." Egy másik poszt szerzője ennél tovább ment és a közös felelősségünkre figyelmeztetett. Aztán sorban jöttek a kommentek. Némelyek azt írták, hogy régen (értsd, a gyerekkorunkban) is voltak ilyenek, csak akkor az erről szóló hírek a technika fejletlensége okán nem jutottak el hozzánk ekkora mennyiségben. Mások szerint végre rá kellene döbbenni, hogy valami nem oké. Aki tovább gondolkodott és kereste az ok-okozati összefüggést, az a megoldás kulcsát is sugallta: tegyünk a környezetünkért! Ki-ki a maga módján, a saját területén: szelektáljuk a szemetet, figyeljünk a víz-, az áram- és az üzemanyag-fogyasztásra. Ha csak ennyit lépünk, már azzal is a jó irányba indulunk. Egyelőre azonban érdemes utánanézni és megtanulni, mi is az a szupercella, mert valószínűleg egyre sűrűbben találkozhatunk vele.