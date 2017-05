Szülésre fel!

Nincs nap mostanában, hogy ne hallanék demográfiai dörgedelmekről, meg hogy nagy dolgok vannak készülőben, amiért cserébe évente majd a mostaninál harmincezerrel több gyerek születését várja el a kormány. Kétségtelen, kell a gyermek, mint egy falat kenyér, ugyanakkor harminc éve megy a mantra, hogy hamarosan nagy baj lesz, de életképesnek tűnő intézkedés mégis csak elvétve akad.



Így eshetett meg, hogy mára egy egész nemzedéket lökött ki az élhetőbb élet reménye az országból, akiknek nincs újabb harminc évük a hazai politika hazugságaira. Hagyjuk most a rendszerváltást: csak az elmúlt hat évben közel nyolcvanezer külföldön született magyar gyermek anyakönyvezését kérték, ami alig kevesebb, mint ahány gyermek tavaly idehaza született. Tudta, hogy a magyar gyerekek 15 százaléka már nem itthon jön a világra? Ráadásul szüleik, az utóbbi több mint egy évtized magyarországi kivándorlói a maradók átlagánál iskolázottabbak, fiatalabbak. És láss csodát: az ő gyermekvállalási kedvük jelentősen meghaladja az itthon maradottakét. Nekik aztán lehet dumálni a honleányi kötelességről, meg üzenni, hogy gyere haza, fiatal a gyerekeddel együtt.



Nem jönnek. Akik meg itthon próbálnak boldogulni, azok a családi adókedvezmény mellé megkapják a házelnöki ukázt is, „azt szeretnénk, ha lányaink az önmegvalósítás csúcsának azt tartanák, ha unokákat szülnének nekünk", meg a rezsibiztosi bölcseletet, miszerint „aki teleszüli a világot, azé a világ". Közben a gyerekvállalás idehaza sokaknak még mindig szegénységi kockázat, bármit is mondanak az óriásplakátok, így azok a babák sem születnek meg, akikre szüleik vágynak. Ráadásként egy „vak komondoros" sztori itthon csak cinkos összemosolygást ér, s ha a nő dolgozik, ugyanilyen mosoly mellett a bére is kevesebb. Szóval csak addig fontos, amíg szül. Mint ahogy a gyerekek zöme is csak addig, amíg megszületik. Mert esély egyre kevesebb jut nekik arra, hogy felnőve azok legyenek, akik lehetnének.