Szükségszerűség

A közútkezelők hajlamosak történelmi szükségszerűségként elfogadni, hogy bizonyos útjavítási, -építési munkálatok és a dugók kéz a kézben járnak. Így volt ez akkor, amikor tavaly ősszel lezárták a 83-as főút győri Metro-csomópontját, aminek hatására naponta alakultak ki több kilométeres dugók a város határában, például az 1-es és a 85-ös főúton.



Már a vége felé tartott a beruházás, mire a szakemberek rájöttek, hogy ha a Radnóti-szobornál leaszfaltozzák az útpadkát, akkor a balra, a Nép utcába kanyarodókat könnyebben kerülik ki jobbról az autók és kisebb lesz a sor; s addigra sikerült csak elérni azt is, hogy az Elvis-parki jelzőlámpák átprogramozásával javuljon valamennyit a kaotikus helyzet.



Most nagyjából ugyanez van egy ennél sokkal fontosabb úton, az M1-es autópályán, amelyen a magyar GDP nem kis része zötyög keresztül, mégis sikerült hagyni, hogy lerongyolódjon; annyira, hogy Tatabánya és Zsámbék között már lassabban lehet haladni rajta, mint egy szimpla főúton. Igaz, negyvenéves a burkolat és rendkívül megnőtt a forgalom, de ezek egyikén sem kellett volna meglepődni. A kátyúzások, nagyobb javítások persze elkezdődtek, amelyek sávlezárásokkal, azok pedig gigatorlódásokkal járnak.



Ez ügyben talán a Magyar Autóklubnak van igaza, amely két hete a tarthatatlan állapotokra hivatkozva többek között azt kérte, hogy a munka gyorsítására növeljék a kivitelezői kapacitást a sztrádán, folyamatosan vizsgálják felül, s amint lehet, azonnal oldják fel a sebességkorlátozásokat és fokozzák a közútkezelői-rendőri személyes jelenlétet.



Világos persze, hogy a dugókat így sem lehetne megúszni, de talán nem is kellene történelmi szükségszerűségként beletörődni azok mértékébe.