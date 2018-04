Szóra kész Szókratész

Van mit tanulnunk napjainkban is az ókoriaktól, hogy értékesebbé, legfőképpen emberibbé váljon mindnyájunk élete. Például Szókratésztől a „hármas szűrő" alkalmazását. A nagy görög filozófushoz egy alkalommal e szavakkal fordult ismerőse: – Tudod, mit hallottam a barátodról?



– Mielőtt bármit is mondanál nekem, várj egy pillanatot. Csináljunk egy tesztet, hármas szűrő a neve – válaszolta Szókratész. – Az első szűrő az Igazság. Teljesen megbizonyosodtál arról, hogy amit közölnél, az igaz?

– Valójában csak mástól hallottam.

– Ezek szerint nem vagy benne biztos, hogy igaz-e vagy sem. Nézzük most a második szűrőt, a Jóságot. Valami jó és kedvező dolgot szeretnél közölni a barátomról?

– Éppenséggel nem...

– Tehát valami rosszat állítanál róla, de nem vagy meggyőződve arról, hogy valós-e az állítás. Van még egy szűrőnk: ez a Hasznosság szűrője. Hasznos vagy előnyös lenne számomra az, amit kijelentenél nekem róla?

– Nem igazán...



Szókratész szóra kész volt: – Ha az, amit mondani szeretnél, se nem biztos, hogy igaz, se nem jó dolog, és ráadásul még csak nem is hasznos – akkor miért mondanád el nekem egyáltalán?



A történet iskolapéldája lehetne annak, miképpen sáfárkodjunk jól a szavakkal, a gondolatokkal. Napjaink információözönében fogódzót – vagy épp pajzsot – lelhetünk benne, hogy pillanatainkat aztán ne a keserűség, a harag és a düh uralja, hanem a felülemelkedettség derűje és legfőképpen: az állhatatos jóindulat.