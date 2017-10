Szomorú koszorú

Igyekszem útba ejteni jártamban-keltemben a bencések sikátorában az ételdobozt. Ahogy a laposföld-hívek, úgy én sem tudom komoly érvekkel alátámasztani, hogy miért ősztől húzok bele, de egy belső hang azt súgja, hogy a hideg érkeztével rosszabbra fordul a nélkülözők sora. Nyáron csak-csak jut nekik is a termő földnek gyümölcseiből, máskülönben a felforrósodott pléhfalak bekapcsolva felejtett mikróként tartják melegen az étkeket, megrövidítve a szavatosságot. Ősztől viszont frigóként hűt, tartósít a bádogkasztni.

Nem szeretném romantikusan túlidealizálni az éhenkórászok kilétét és viselkedését, volt, mikor alpárian kikosarazott a fiatal-fogatlan-részeg, hogy mit is csináljak az édes-savanyú csirkémmel, készpénznek viszont jobban örülne...



Nem, nem főzök külön a dobozba. Nagy háztartást sem viszek, a maradékból porciózok. Jut is, marad is.

Azt se mondom, hogy életem nagy találkozásait az ételdoboz hozza össze, de az ételmorzsáim néha megkelnek és életre kelnek. Mint legutóbb...



Szinte egyszerre értünk a segítő dobozhoz a galambősz nénivel. Töpörödött, veréb forma, kopottas szövetkabátban, viseltes cipőben. Ajtót nyitok, mondom, tessék, és mutatom, övé az elsőbbség, tegye bele, amit hozott...



Beúszik szomorúsága a szembogaramba. Nem hoztam én, aranyos!



Megtörik a lendületem, de arcom nem rezzen. Hát, ha el tetszik fogadni... egy kis krumplis tészta. Nem nagy dicsőség, nem henceghetek vele. Mondom, kimaradt a kömény is... Nem vasárnapi lakoma, inkább éhségűző.

Azt mondja, szereti. Túlzó hálát rebeg és magyarázkodni kezd. Miséről kanyarodott, amúgy is filléreskedik, most meg halottak napja jön, sok sírra kell virág, mécses, koszorú. Tudja, hogy van ez, aranyos!



Tudom. Halottai mindenkinek vannak.



Kell a koszorú. Szomorú.