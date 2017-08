Szolgáltak

Rendőri intézkedés közben meghalt egy 57 éves férfi. A rendőrség országos sajtóosztályának szorgos ujjai nem cifrázták az eset taglalását, kinek mi köze hozzá, s egyébként is ez már a gyakorlat. „A férfi az intézkedés során rosszul lett és eszméletét vesztette. A rendőrök megkezdték az újraélesztést és értesítették a mentőszolgálatot. A gyors beavatkozás ellenére a férfi a helyszínen életét vesztette." Pont.

Kár, hogy volt szemtanúja az esetnek.



Az is kár, hogy nem egy szemét drogdíler, egy lányokat erőszakoló migráns vagy maga Soros volt az igazoltatott. Helyette egy joviális mérnököt fogtak ki, akinek annyi volt – az ügy jelen állása szerint – a bűne, hogy szájkaratéba kezdett a két rendőrrel. Most aztán felkapta a sajtó az esetet, a vége az lesz, hogy meg kell magyarázniuk, pontosan mi, hogyan és miért történt.



Pedig ha az emberünk leteszi azonnal a telefont és ráteszi a kezét a motorháztetőre, legyen az bármilyen forró is; vagy ha hangosabban könyörög az életéért, akár túl is élhette volna az igazoltatást. És elájulhatott volna élethűbben is, mert akkor a két járőr rögtön látja, hogy nem szimulál.



S ha a család kitartóan és szépen kéri a boncolási jegyzőkönyvet, talán azt is megkapják. Egyszer. Bizonyítsák be ők, ha tudják, hogy a rendőröknek bármi közük volt a férj halálához. Úgysem fog sikerülni.



Kár, hogy ennyi idő sem volt elég arra, hogy a sajtó megtanulja, hogy a „száj lapos", ha ilyen esetről van szó. Az ő hibájuk, ha az igazoltatás során bárki azt gondolja még mindig, hogy joga van visszapofázni a rendőrnek. Pedig a hatalommal nem érdemes packázni; íme a bizonyíték. Isten nyugosztalja azt az embert.