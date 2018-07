Szobor és tér

A múlt pénteki győri közgyűlésen szimbolikus vita folyt arról, hogy a város állítson-e szobrot Magyarország 1921 és 1931 közötti miniszterelnökének, Bethlen Istvánnak. A válasz nem volt kétséges, lévén a jobboldal nagy többségben van a testületben; a baloldali képviselők mindenesetre azt hangoztatták, hogy a lépés a Horthy-rendszer visszalopakodásának újabb jele volna. A grémium mellesleg – immár hozzászólás nélkül – teret is nevezett el az egykori kormányfőről.



Az utóbbi csaknem három évtized jobboldali kormányai idején kétségtelenül megfigyelhető volt a tendencia a Horthy-korszakról alakult kép megváltoztatására, s akadtak e törekvésnek vadhajtásai is. Tény ugyanakkor, hogy az 1920 utáni időszak nem ítélhető meg olyan fehéren-feketén, ahogy a magát a két világháború közötti korszak ellenfelének tekintő Kádár-érában tették. Az egyrészt, másrészt megközelítés nagyon is helyénvaló például Teleki Pál vagy a Fajvédő Párttól a nemzeti ellenállásig tartó pályát befutott Bajcsy-Zsilinszky Endre esetében.



Bethlen tevékenységét sem lehet annyival elintézni, hogy tagja volt az országot tragédiába vezető politikai elitnek. Az ő kormányzásával Trianon ma már alig felfogható sokkjából éppenséggel talpra állította az országot, s igaz ugyan, hogy a zsidó származásúak felsőoktatási háttérbe szorítását célzó numerus clausus törvényt nem helyezte hatályon kívül, csak enyhítette, de a harmincas évek második felétől a szélsőjobboldal és az egyoldalú német orientáció ellenzője lett, aki elítélte a zsidótörvényeket, majd az angolokkal kötendő különbékéért küzdött. Nem véletlen, hogy hazánk náci megszállása idején bujkálnia kellett.



Bonyolult idők jártak, amikor rengetegen hoztak rossz döntéseket, álltak vagy sodródtak a sötét oldalra. Bethlen István azok közé tartozott, akinek nem volt különösebb szégyellnivalója, amikor halála pillanatában, 1946-ban a moszkvai börtönkórházban visszatekintett életére.